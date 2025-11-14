Пятница, 14 ноября, 2025
6 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

Алексей Самохин

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола. В результате наезда автомобиля травмы получила 17‑летняя девушка.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на месте происшествия выяснилось, что на проезжей части возле пешеходных переходов отсутствует горизонтальная разметка. Такое нарушение создаёт угрозу безопасности для пешеходов и водителей, особенно на оживлённых участках дороги.

По итогам проверки прокурор района направил представление в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города. В документе чиновников обязали восстановить разметку и принять меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани

Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.  

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя.

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

Судя по снимку, курьер не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве. 

Полиция депортировала из Рязани преступников-мигрантов, осуждённых за грабёж и разбой

После завершения сроков заключения суд принял решение, что их дальнейшее пребывание в России недопустимо.

В Рязани подросток на электросамокате угодил под «Гранту»

Вечером 12 ноября на улице Интернациональной в Рязани произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля.

В Рязани завели дело о покушении на убийство мужчины

В ходе ссоры, вспыхнувшей на фоне употребления алкоголя, между подозреваемым и 41-летним потерпевшим произошел конфликт. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани 

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 12 ноября в 17:06. Затем дважды приходили сообщения о том, что угроза продлевается. 

Массовое ДТП с фурой произошло на Солотчинском мосту

Столкнулись фура и несколько легковых автомобилей.

Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Сараевском районе

Происшествие произошло на трассе Сапожок – Сараи – Борец – Шацк.

В Рыбновском районе выявили нарушения в проекте госзакупки

Муниципалитет не подписал акт выполненных работ в установленный 20-дневный срок

В Рязани 2 ноября пропал 32-летний Николай Дорожкин

Рост 172 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза светло-серые.

Рязанца 18 лет задержали по подозрению в нападении с ножом на мужчину в центре города

Пострадавший, 38-летний рязанец, был доставлен в больницу.

Рязанцу грозит до 15 лет за убийство брата деревянным бруском

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области вечером 12 ноября

Следует оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».