В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола. В результате наезда автомобиля травмы получила 17‑летняя девушка.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на месте происшествия выяснилось, что на проезжей части возле пешеходных переходов отсутствует горизонтальная разметка. Такое нарушение создаёт угрозу безопасности для пешеходов и водителей, особенно на оживлённых участках дороги.

По итогам проверки прокурор района направил представление в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города. В документе чиновников обязали восстановить разметку и принять меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись.