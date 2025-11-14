Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

Рязань вновь принимает эстафету Новогодней столицы России. С 18 ноября в городе пройдет выставка «Волшебство зимних праздников» (0+). Познакомиться с экспозицией можно будет на улице Почтовой и в Лесопарке.

В основу выставки легли работы из фондов Детской художественной школы № 1 и изобразительных отделений детских школ искусств города Рязани. На протяжении многих лет здесь бережно собирали коллекции творческих работ, посвященных зимним праздникам.

Это вторая крупная выставка детского творчества в 2025 году на улице Почтовой. Ранее на этой площадке проходили мероприятия к 930‑летию города Рязани. Теперь у жителей и гостей города есть уникальная возможность увидеть Новый год глазами юных художников.

Новогодние праздники неизменно вдохновляют творцов своей яркой палитрой, эмоциональной глубиной и безграничными возможностями для самовыражения. Особенно трогательно эта тема звучит в детских работах. Каждый рисунок – это окно в мир ребенка, где живут его мечты и фантазии. Юные авторы мастерски воссоздают на бумаге зимние пейзажи, праздничные традиции, озорные забавы и теплые семейные сцены, оригинально представляют знакомые с детства образы сказочных персонажей и создают неповторимые сюжетные вариации.

Выставка «Волшебство зимних праздников» – это настоящий подарок для всех, кто верит в чудеса и мечтает окунуться в праздничную предновогоднюю атмосферу!