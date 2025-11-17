Понедельник, 17 ноября, 2025
В РДМ пройдет четвертьфинал Рязанской юниор-лиги КВН

7info7

18 ноября в 15:00 в зале Рязанского дворца молодежи (РДМ)остоится четвертьфинал Рязанской юниор-лиги КВН.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»», который помогает новому поколению комедийных талантов делать первые шаги на большой сцене. Организаторами выступают РГУ имени С. А. Есенина и региональное отделение Движения Первых.

За выход в полуфинал будут бороться 11 команд, собравшиеся со всей Рязанской области. Прямо сейчас коллективы активно репетируют, проходят строгие редактуры и вносят последние штрихи в свои выступления, чтобы подарить зрителям максимум качественного и остроумного юмора.

Проект поддержала Официальная Рязанская лига МС КВН.

Возрастное ограничение 0+

