Рязанский народный хор успешно завершил гастрольный тур

Анастасия Мериакри

В областной филармонии состоялся спектакль Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова и пресс-конференция, где подводились итоги большого гастрольного тура по Русскому Северу в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Министерства культуры РФ.

Рязанский народный хор успешно завершил гастрольный тур, проходивший в ноябре в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Коллектив выступал в таких городах, как Ухта, Коряжма, Котлас, Великий Устюг, Сыктывкар, а также в сельских населенных пунктах Объячево и Визинга.

Эти гастроли были организованы в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Для зрителей была подготовлена концертная программа «Песня не знает границ!», включающая русские народные песни, произведения рязанского фольклора, хореографические номера и музыку военных лет. В этом году, отмечая 130-летие со дня рождения С.А. Есенина, в программе прозвучали произведения на его стихи. Также артисты исполнили известные песни Александра Аверкина.

После завершения гастролей коллектив вернулся на сцену рязанской филармонии, где представил сценическую кантату «Притча» (12+). Этот проект уникален по своему формату и является примером возрождения жанра хорового театра. Музыкальной основой спектакля стали русские народные композиции, в частности песни Рязанской губернии.

