Павел Малков: Создание Рязанского театра балета – серьезный шаг для всей нашей сферы культуры

Алексей Самохин

Создание Рязанского театра балета – серьезный шаг для всей нашей сферы культуры. Об этом сказал в своем комментарии губернатор Павел Малков. Региональная балетная труппа создана в этом году по инициативе главы региона. В областной филармонии зрителям была представлена новая концертная программа Рязанского театра балета. Желающие смогли посетить ее в рамках реализации федерального проекта «Пушкинская карта» национального проекта «Семья».

Новая концертная программа Рязанского театра балета состоялась 19 ноября. Она включала художественные номера и фрагменты из знаменитых спектаклей, среди которых адажио из балета «1000 и 1 ночь», па-де-де из балета «Жизель», хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь», «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» и ряд других. Художественным руководителем труппы стал лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, солист Мариинского театра, в разные годы гастролирующий в Германии, Франции, Катаре, Японии и Китае Юрий Зиннуров. Ранее, в День народного единства, в областной филармонии состоялся Гала-концерт, посвященный открытию регионального театра балета. На сцене выступили рязанские артисты и представители ведущих театров страны.

Читайте также  Павел Малков обсудил возрождение усадебного комплекса Фон-Дервиза и конного завода в Старожиловском районе

Павел Малков сказал: «Чувство гордости появляется после просмотра таких представлений. Создание Рязанского театра балета – это еще один серьезный шаг, серьезная ступенька вверх для всей нашей сферы культуры в целом. Важно, что это будут не просто спектакли, представления. У нас будет еще и собственная балетная школа. А это качественно другой уровень хореографии, потому что артисты нашей труппы еще и тренируют и преподают в спортивных секциях по художественной гимнастике, фигурному катанию. Все это дает серьезный импульс к развитию в целом. Нашу балетную труппу будем поддерживать и развивать». Губернатор сообщил о том, что сейчас идет работа над балетом Щелкунчик. Планируется, что к новогодним праздникам постановка будет готова.

Посещение концерта было доступно по федеральной программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья». Реализацию билетов на свои мероприятия Рязанский театр балета осуществляет как в электронном виде, так и через кассы партнеров – областной филармонии, ДС «Олимпийский», Муниципального культурного центра. 

Анонсы представлений творческого объединения публикуются здесь.

