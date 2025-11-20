Павел Малков: «Пушкинскую карту» в Рязанской области оформили более 76 тысяч школьников и студентов

«Пушкинскую карту» в Рязанской области оформили более 76 тысяч школьников и студентов. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя результаты работы региона по программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья».

Губернатор отметил, что со старта этой программы ребята посетили почти десять тысяч мероприятий. По Пушкинской карте можно бесплатно ходить на выставки, в театры и кино. Для молодежи доступны лучшие культурные проекты региона, включая выставку «Майя Плисецкая. Полюс магии» и новую программу Рязанского театра балета.