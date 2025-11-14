Пятница, 14 ноября, 2025
Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Алексей Самохин
Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

Голосовой помощник (18+) 

– Триллер. Россия

– Продолжительность: 1 час 44 минуты.

– Друзья едут в загородный дом, чтобы отдохнуть, как в старые добрые времена. Современный дом, прекрасное оборудование и даже умный голосовой помощник «Алёна». Что может пойти не так? Веселье заканчивается, когда Алёна предлагает гостям поиграть в «Найди убийцу» – игру, которая неожиданно связана с загадочной смертью их подруги. Игра обещает раскрыть правду… но не всем суждено дожить до конца.

Иллюзия Обмана 3 (16+) 

– Триллер. США

– Продолжительность: 1 час 52 минуты

– Команда легендарных иллюзионистов – «Четырёх всадников» собирается вновь. Теперь они не одни, к ним присоединяется молодое поколение фокусников, готовое к самым дерзким трюкам. Их цель: украсть редчайший алмаз у могущественного криминального клана, стоящего за теневыми схемами. Чтобы провернуть ограбление века, им придётся превзойти самих себя.

 Хищник: Планета смерти (16+)

– Фантастика, Боевик. США

– Продолжительность: 1 час 55 минут

– Изгнанный воин-хищник Дек ищет шанс вернуть уважение своего клана. Его путь ведёт на дикую планету Калиск, где за каждым камнем скрывается опасность. Судьба сводит его с Тией девушкой, у которой свои тайны и своя цель. Вместе они охотятся на врага, которого боятся даже самые сильные.

Горыныч (6+) 

– Приключения, Фэнтези. Россия

– Продолжительность: 1 час 37 минут

– Жизнь моряка Алексея Алехина круто меняется, когда он случайно оказывается в загадочном княжестве, где сказки становятся реальностью. Спасение маленького дракончика оборачивается чередой испытаний: нужно излечить грустного князя, победить силача и защитить целое королевство. В компании верного друга – дракончика Горыныча, который почему-то считает Лёху своей мамой, – герой отправляется в опасное и забавное приключение.

 Папины дочки. Мама вернулась (6+)

 – Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 38 минут

– После долгих лет разлуки Дарья Васнецова наконец возвращается домой. С этого момента жизнь всей семьи переворачивается.

Дочкам хочется вернуть детство, Венику – спокойствие, а маме – любовь близких.Смогут ли они снова понять друг друга и начать всё сначала? 

Финник 2 (6+) 

– Анимация. Россия

– Продолжительность: 1 час 25 минут

– Год прошёл спокойно… пока Финник случайно не потерял свою невидимость. Теперь под угрозой не только он, но и все домовые! Ситуацию усложняет то, что на его след выходит охотник Юджин. Финнику и Кристине остаётся одно – отправиться в большое приключение и найти магический посох, который вернёт всё на свои места. 

Кролецып и Сурок Времени (6+) 

– Анимация. Бельгия, Франция, США – Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Харизматичный Кролецып и не думал, что новое приключение начнётся так внезапно. Сестра, которую он давно не видел, сообщает, что их виду грозит

страшная опасность. Чтобы спасти всех, Кролецып с командой отправляется на поиски Сурка Времени, который способен повернуть время вспять.

Общество

