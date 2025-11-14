Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Погода совсем не балует жителей Рязани, так что самое время решить, где провести эти выходные. Не затягиваем и переходим прямо к афише.

15 ноября, суббота

Рязанский театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – в 14:00 юные зрители увидят добрую и поучительную историю длительностью 50 минут. На сцене развернётся приключение Кузьмы, который жил спокойно с женой и дочерью, пока зависть к богатому соседу не изменила всё. Появление волшебного старичка Оха превращает его будни в настоящую сказку – полную удивительных чудес и непростых испытаний. Чем завершится волшебное путешествие, зрители узнают на спектакле.



Спектакль «Сахарный ребёнок» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку длительностью 1 час 45 минут без антракта. Основанная на реальных событиях из книги Ольги Громовой, история рассказывает о маленькой Эле, которая, проходя через тяжёлые испытания, сохраняет удивительную стойкость, доброту и веру в людей. Её опорой становятся семейная память, мамины рассказы и образ рано ушедшего отца. Перед зрителем разворачивается глубокая и трогательная история о силе духа, сопереживании и ценностях, которые формируют личность и передаются из поколения в поколение.

Музыкальный театр



Спектакль «Проделки Ханумы» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку продолжительностью 2 часа 30 минут. В Тифлисе кипят страсти: молодая сваха Кабато решает тягаться с опытной и всеми уважаемой Ханумой. Обе стремятся организовать свадьбу князя Пантиашвили – каждая по своим правилам и со своими уловками. На сцене развернётся весёлая борьба характеров, полная хитростей, неожиданных поворотов и комичных ситуаций. Гостей ждёт лёгкая и запутанная история о том, кто же в итоге окажется лучшей свахой.

МКЦ

Городской фестиваль-концерт вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» (12+) – в 14:00 гостей ожидает музыкальная программа, наполненная знакомыми хитами 60–80-х. Живая музыка, тёплая атмосфера и выступления городских коллективов создадут идеальные условия для спокойного, ностальгического отдыха всей семьёй.



Встреча «Рязанская вечерка» (12+) – в 17:00 любители народного творчества смогут принять участие в тёплом и атмосферном мероприятии. Сначала гостей ожидает небольшой концерт фольклорных коллективов, затем пройдёт мастер-класс по русскому народному танцу, после которого каждый сможет присоединиться к общей «вечерке». Отличный вариант для тех, кто хочет прикоснуться к традиционной культуре, потанцевать и интересно провести время.

Филармония

Рок-опера «КарамазоВЫ» (12+) – в 17:00 гостей ждёт современное и минималистичное прочтение великого романа Ф. М. Достоевского, в котором театральное действие объединяется с концептуальным концертом. Мощная музыка и выразительные голоса погружают в мир человеческих страстей и поднимают тему всепобеждающей любви, способной менять судьбы и дарить надежду.



Рязанский дворец молодёжи



Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (12+) – в 14:00 состоится финал конкурса, где первокурсники разных учебных заведений представят лучшие номера своих программ. Каждый вуз выходит на сцену единым блоком, а победителю достаётся переходящий кубок.



Рязанская ВДНХ

Мастер-класс по ковровой вышивке (12+) – в 16:00 состоится занятие студии «Кири», стоимость участия – 1500 рублей. Участники создадут небольшой декоративный ковёр, который после мастер-класса смогут забрать с собой. Стильный и уютный аксессуар украсит интерьер и станет тёплым напоминанием о творческом вечере.



16 ноября, воскресенье

Рязанский театр драмы



Спектакль «Сердишься?» (0+) – в 12:00 и 14:00 пройдёт семейная постановка длительностью 50 минут. Спектакль состоит из двух историй о том, как важно уметь сохранять спокойствие. В первой части хитрый хозяин пытается разозлить своих слуг, чтобы заработать на их гневе, но один слуга неожиданно оказывается слишком терпеливым. Во второй части старик по дороге на рынок делает странные обмены, мечтая порадовать жену. Все уверены, что она рассердится, но именно её реакция решит, чем закончится эта история.

Спектакль «Азнавур. Путешествие сквозь время и музыку» (16+) – в 17:00 и 20:00 покажут постановку длительностью 1 час 15 минут. Это спектакль-концерт, посвящённый 100-летию Шарля Азнавура и созданный по его мемуарам «La Bohème. Прошедшие дни». Рязанцев ждёт путешествие по самым важным моментам жизни великого артиста – его пути к мечте, трудностям, падениям и новым взлётам. В тёплой, камерной атмосфере прозвучат любимые песни Азнавура, а на сцене раскроется история человека, который смог добиться успеха благодаря таланту и смелости.

Музыкальный театр

Спектакль «Проделки Ханумы» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку продолжительностью 2 часа 30 минут.

МКЦ

Концерт «Я сегодня влюблён в этот вечер» (12+) – в 16:00 начнётся юбилейная музыкально-поэтическая программа, посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. «Творческая мастерская» приглашает на тёплую, почти домашнюю встречу, где через стихи и песни раскроется жизнь поэта и его творческий путь. Центральным произведением программы станет стихотворение «Мой путь».

ДК Приокский

Концерт «Четверть века с музыкой» (6+), вход свободный – в 13:00 состоится выступление мужского камерного хора «Любомир», посвящённое 25-летию коллектива. В юбилейную программу вошли лучшие произведения классической и современной хоровой музыки, а также выразительные аранжировки русских народных песен, отражающие разные этапы творческого пути хора.

Рязанская ВДНХ

Мастер-класс по лепке тарелок-котиков (12+) – в 14:00 в «Резиденции традиций» состоится занятие от «ОликаМайОлика», стоимость участия – 1600 рублей. На мастер-классе можно будет собственноручно слепить милую тарелочку в форме котика.