Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Погода совсем не балует жителей Рязани, так что самое время решить, где провести эти выходные. Не затягиваем и переходим прямо к афише.

15 ноября, суббота

Рязанский театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – в 14:00 юные зрители увидят добрую и поучительную историю длительностью 50 минут. На сцене развернётся приключение Кузьмы, который жил спокойно с женой и дочерью, пока зависть к богатому соседу не изменила всё. Появление волшебного старичка Оха превращает его будни в настоящую сказку – полную удивительных чудес и непростых испытаний. Чем завершится волшебное путешествие, зрители узнают на спектакле.

Спектакль «Сахарный ребёнок» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку длительностью 1 час 45 минут без антракта. Основанная на реальных событиях из книги Ольги Громовой, история рассказывает о маленькой Эле, которая, проходя через тяжёлые испытания, сохраняет удивительную стойкость, доброту и веру в людей. Её опорой становятся семейная память, мамины рассказы и образ рано ушедшего отца. Перед зрителем разворачивается глубокая и трогательная история о силе духа, сопереживании и ценностях, которые формируют личность и передаются из поколения в поколение.

Музыкальный театр


Спектакль «Проделки Ханумы» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку продолжительностью 2 часа 30 минут. В Тифлисе кипят страсти: молодая сваха Кабато решает тягаться с опытной и всеми уважаемой Ханумой. Обе стремятся организовать свадьбу князя Пантиашвили – каждая по своим правилам и со своими уловками. На сцене развернётся весёлая борьба характеров, полная хитростей, неожиданных поворотов и комичных ситуаций. Гостей ждёт лёгкая и запутанная история о том, кто же в итоге окажется лучшей свахой.

МКЦ

Городской фестиваль-концерт вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» (12+) – в 14:00 гостей ожидает музыкальная программа, наполненная знакомыми хитами 60–80-х. Живая музыка, тёплая атмосфера и выступления городских коллективов создадут идеальные условия для спокойного, ностальгического отдыха всей семьёй.

Встреча «Рязанская вечерка» (12+) – в 17:00 любители народного творчества смогут принять участие в тёплом и атмосферном мероприятии. Сначала гостей ожидает небольшой концерт фольклорных коллективов, затем пройдёт мастер-класс по русскому народному танцу, после которого каждый сможет присоединиться к общей «вечерке». Отличный вариант для тех, кто хочет прикоснуться к традиционной культуре, потанцевать и интересно провести время.

Филармония

Рок-опера «КарамазоВЫ» (12+) – в 17:00 гостей ждёт современное и минималистичное прочтение великого романа Ф. М. Достоевского, в котором театральное действие объединяется с концептуальным концертом. Мощная музыка и выразительные голоса погружают в мир человеческих страстей и поднимают тему всепобеждающей любви, способной менять судьбы и дарить надежду.


Рязанский дворец молодёжи


Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (12+) – в 14:00 состоится финал конкурса, где первокурсники разных учебных заведений представят лучшие номера своих программ. Каждый вуз выходит на сцену единым блоком, а победителю достаётся переходящий кубок.


Рязанская ВДНХ

Мастер-класс по ковровой вышивке (12+) – в 16:00 состоится занятие студии «Кири», стоимость участия – 1500 рублей. Участники создадут небольшой декоративный ковёр, который после мастер-класса смогут забрать с собой. Стильный и уютный аксессуар украсит интерьер и станет тёплым напоминанием о творческом вечере.

16 ноября, воскресенье

Рязанский театр драмы


Спектакль «Сердишься?» (0+) – в 12:00 и 14:00 пройдёт семейная постановка длительностью 50 минут. Спектакль состоит из двух историй о том, как важно уметь сохранять спокойствие. В первой части хитрый хозяин пытается разозлить своих слуг, чтобы заработать на их гневе, но один слуга неожиданно оказывается слишком терпеливым. Во второй части старик по дороге на рынок делает странные обмены, мечтая порадовать жену. Все уверены, что она рассердится, но именно её реакция решит, чем закончится эта история.

Спектакль «Азнавур. Путешествие сквозь время и музыку» (16+) – в 17:00 и 20:00 покажут постановку длительностью 1 час 15 минут. Это спектакль-концерт, посвящённый 100-летию Шарля Азнавура и созданный по его мемуарам «La Bohème. Прошедшие дни». Рязанцев ждёт путешествие по самым важным моментам жизни великого артиста – его пути к мечте, трудностям, падениям и новым взлётам. В тёплой, камерной атмосфере прозвучат любимые песни Азнавура, а на сцене раскроется история человека, который смог добиться успеха благодаря таланту и смелости.

Музыкальный театр

Спектакль «Проделки Ханумы» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку продолжительностью 2 часа 30 минут.

МКЦ

Концерт «Я сегодня влюблён в этот вечер» (12+) – в 16:00 начнётся юбилейная музыкально-поэтическая программа, посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. «Творческая мастерская» приглашает на тёплую, почти домашнюю встречу, где через стихи и песни раскроется жизнь поэта и его творческий путь. Центральным произведением программы станет стихотворение «Мой путь».

ДК Приокский

Концерт «Четверть века с музыкой» (6+), вход свободный – в 13:00 состоится выступление мужского камерного хора «Любомир», посвящённое 25-летию коллектива. В юбилейную программу вошли лучшие произведения классической и современной хоровой музыки, а также выразительные аранжировки русских народных песен, отражающие разные этапы творческого пути хора.

Рязанская ВДНХ

Мастер-класс по лепке тарелок-котиков (12+) – в 14:00 в «Резиденции традиций» состоится занятие от «ОликаМайОлика», стоимость участия – 1600 рублей. На мастер-классе можно будет собственноручно слепить милую тарелочку в форме котика.

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Дед Мороз отметит день рождения в рязанском Лесопарке 18 ноября

Праздник обещает стать ярким сигналом о скором приближении Нового года и первым шагом в череду зимних чудес.

Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

В ТРЦ «Марко Молл» пройдут «Дни здоровья», где гости смогут пройти бесплатное медицинское обследование, а также посетить встречу с психологом. Никаких записей на месяц вперед — можно просто совместить поход за покупками или на выставки с заботой о себе.

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице №...

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации города Рязани, курирующего социальную сферу.

Министром труда и соцзащиты Рязанской области назначен Андрей Кричинский

Губернатор подчеркнул, что назначение Кричинского основано на его профессиональных качествах и способности эффективно решать поставленные задачи.