«Гарри Поттер» вновь на большом экране: что посмотреть в кинотеатрах Рязани 

Алексей Самохин

Франшизу о Гарри Поттере снова можно будет увидеть на больших экранах. Это не официальный перевыпуск, а показы в рамках «предсеансного обслуживания», которые пройдут в кинотеатрах «Люксор», «Кинолюкс» и «Киномакс» в Рязани. Расписание доступно на сайтах. 

Рассказываем, какие ещё фильмы на этой неделе можно увидеть в рязанских кинотеатрах. Выбор богатый — комедии, фэнтези и ужасы. 

Авиатор (16+)

– Фантастика. Россия.

– Продолжительность: 1 час 56 минут.

– 2026 год. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, замороженный советскими учёными почти век назад. Иннокентий Платонов не помнит своего прошлого и пытается заново собрать историю эксперимента, который обещает человечеству бессмертие. Научный прорыв оказывается тесно связан с силой любви, пережившей время. Но чем ближе исследователи к цели, тем острее встаёт вопрос: оправдывает ли результат свою цену?

Мажор в Дубае (16+)

– Комедия. Россия.

– Продолжительность: 2 часа 4 минуты.

– Игорь Соколовский (Павел Прилучный) спокойно живёт в Сочи, пока его лучший друг Ваня Соловьёв не уезжает в Дубай заработать на криптовалюте ради роскошной свадьбы. Вместо быстрого дохода Ваня впутывается в международную аферу и прячется в бедном районе города. Соколовский летит его спасать и сталкивается с местными мошенниками, опасными схемами, погонями и драками, где на кону уже не деньги, а жизнь.

Обитель (18+)

– Хоррор. США.

 – Продолжительность: 1 час 43 минуты.

 – Макс устраивается смотрителем в дом престарелых и быстро замечает странности, которые невозможно объяснить. Его подозрения приводят к мрачной тайне, раскрытие которой может стоить ему жизни.

Гарри Поттер и Кубок огня (16+)

– Фэнтези. Великобритания.

 – Продолжительность: 2 часа 37 минут.

 – Гарри Поттер возвращается на четвёртый год в Хогвартс, где проходит Турнир трёх волшебников. Несмотря на возрастные ограничения, его имя таинственным образом оказывается в волшебном Кубке, и Гарри вынужден участвовать в смертельно опасных испытаниях. На фоне растущей угрозы возвращения Волдеморта ему предстоит бороться не только за победу, но и за свою жизнь.

Лысый нянь (6+)

– Комедия. Россия.

 – Продолжительность: 1 час 50 минут.

 – Бывший спецназовец получает задание найти украденную секретную программу, скрытую в доме многодетной семьи. Чтобы добраться до неё, он вынужден устроиться няней, сталкиваясь с проделками детей и хаосом, который они устраивают ему и его напарнице из ФСБ.

Маша и Медведи (6+)

– Комедия, сказка. Россия.

 – Продолжительность: 1 час 30 минут.

 – Маша пытается спасти брата, которого лесная нечисть превратила в козлёнка. Чтобы снять проклятие, она объединяется с тремя медведями.

Стич-Хэд. Хранитель монстров (6+)

– Анимация.  Великобритания, Франция.

 – Продолжительность: 1 час 29 минут.

 – В замке над тихим городком безумный профессор создаёт монстров и быстро забывает о них. Забота о новых существах ложится на Стич-Хэда. Он его первое, добродушное создание. Когда в городок приезжает бродячий цирк, его хитрый директор выманивает Стич-Хэда, обещая славу и богатство, скрывая при этом свои собственные планы на чудовищ.

