Дед Мороз отметит день рождения в рязанском Лесопарке 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, главный зимний волшебник страны отметит свой день рождения в рязанском Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Праздник обещает стать ярким сигналом о скором приближении Нового года и первым шагом в череду зимних чудес.

Для именинника готовят особый подарок — музыкальные выступления детей. Юные артисты споют новогодние песни, покажут танцевальные номера и создадут атмосферу настоящего волшебства.

Одновременно в Лесопарке откроется выставка детских рисунков «Волшебство зимних праздников» (0+). Зрители смогут увидеть, как дети представляют предстоящие торжества, снегопады и самого Деда Мороза — глазами фантазии и мечты.

Праздничное мероприятие начнется в 13:00 на территории Лесопарка. Организаторы обещают тепло, даже если погода подведет, — ведь главное на этом празднике не градус на термометре, а настроение.

Возрастное ограничение: 0+.