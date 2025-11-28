Билеты на финал Рязанской лиги КВН полностью раскуплены

2 декабря Рязанский Дворец Молодёжи превратится в главную юмористическую площадку региона. Здесь состоится долгожданный финал Официальной Рязанской лиги МС КВН (12+), который станет кульминацией сезона для поклонников юмора.

Ажиотаж вокруг события достиг такого уровня, что все билеты были полностью раскуплены. Организаторы напоминают, что те, кто не успел приобрести билет, могут обратиться за ними в профкомы своих учебных заведений (ссузов и вузов).

В решающей битве за чемпионский титул сойдутся четыре сильнейшие команды, доказавшие своё мастерство в ходе сезона:

· «Собаки Павлова» (РязГМУ);

· «СиД» (муниципальный округ Егорьевск);

· «Полбатона» (РГРТУ);

· «Время Первых» (МВД).

Однако на этом сюрпризы вечера не закончатся. Традиционно в рамках финала пройдёт розыгрыш Кубка КВН, где за звание сильнейших и денежные гранты на поездку на престижный Международный Сочинский фестиваль поборются семь коллективов:

· «Молоко» (РГАТУ);

· «От души» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «ЧСВ» (РГРТУ);

· «АПП» (Академия ФСИН);

· «Айседора Дункан» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «Экономим силы» (РГУ им. С.А. Есенина);

· «Сборная филфака» (РГУ им. С.А. Есенина).

Зрителей ждёт настоящий марафон юмора, остроумия и блестящих шуток от лучших команд региона.