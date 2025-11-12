Священник объяснил, как отмолить грех после измены мужу 

Протоиерей Андрей Ефанов на сайте журнала «Фома» ответил на вопрос читательницы. Женщина поинтересовалась, как отмолить грех прелюбодеяния. Она дважды изменила мужу, после чего сходила на исповедь, кается, но на сердце всё равно остаётся тяжесть.

— Вам нужно, во-первых, молиться Богу: читать утренние и вечерние молитвы, в принципе молиться Богу своими словами о том, что Вам нужно. Искренне, честно рассказывать Ему о том, что случилось, и просить помощи в том, чтобы преодолеть последствия греха, — ответил священник.

Он также призывает женщину регулярно участвовать в Таинствах Церкви — прежде всего, исповеди и причастия Святых Христовых Тайн. Это позволит получить благодать Божию, которая будет питать душу и залечивать раны. Процесс исцеления души непростой и небыстрый — нужно время.

Кроме того, нужно жить по христианским принципам, регулярно посещать храм по воскресеньям, ежемесячно исповедоваться и причащаться, советоваться со священником.