Владимир Жириновский оставил после себя огромное количество политических прогнозов. Многие из них продолжают сбываться. Его высказывания о будущем привлекают внимание исследователей его наследия. То, что связывают с наступающим 2026 годом, звучит особенно грозно. Политик утверждал, что в этот период «мир будет полыхать», пишет издание «Царьград»

При жизни предсказания лидера ЛДПР часто вызывали усмешки. Однако со временем скептикам пришлось признать свою неправоту: многие пророчества Владимира Вольфовича сбываются прямо на наших глазах. Политик обладал удивительной прозорливостью. Он часто называл даже точные годы будущих событий. Например, он предугадал начало специальной военной операции в феврале 2022 года, а также обострение ближневосточного конфликта в 2024-2025 годах.

Согласно прогнозу Жириновского, в 2026 году начнётся активное формирование нового мирового порядка. Ослабленный Запад потеряет роль гегемона, а Россия утвердится в качестве одного из мощнейших игроков на мировой арене.

Коллаж 7info.ru

Политик заявлял, что к тому моменту в Москве окончательно осознают невозможность дружбы с Западом. Жириновский полагал, что мы всегда будем соперниками. Западный мир воспринимает Россию как врага, и изменить эту позицию невозможно.

Поэтому, как полагал Жириновский, Россия сплотит вокруг себя страны, не желающие жить по указке гегемона. В их числе он называл Турцию, Иран и Индию.

Политик предрекал, что следующий год станет для России временем глубоких внутренних перемен. Он говорил о появлении новой идеологии, мощном подъёме патриотизма и возвращении моды на традиционные ценности. Касательно Украины Жириновский последовательно заявлял, что её ждёт раздел. Он был уверен, что украинские территории будут поделены между Россией, которая заберёт юго-восток, а также Румынией, Венгрией и Польшей. После 2025 года от Украины, по его словам, мало что останется. При этом так называемый цивилизованный мир будет вынужден принять эти новые реалии.

Если в целом проанализировать прогнозы покойного политика, следующий год и период после него обещают быть напряжёнными. Очевидно, что в случае реализации его предсказаний, Россия окончательно разорвёт отношения с Западом. После этого наша страна будет утверждать своё лидерство на мировой арене. И, по всей видимости, у нас всё получится.