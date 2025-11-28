В Рязани лучшие работники избирательной системы получили награды

В Рязани подвели итоги избирательного цикла 2025 года и наградили лучших работников избирательной системы региона. Мероприятие прошло 28 ноября.

— От лица губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова хочу поздравить вас с завершением избирательного цикла 2025. Выборы у нас прошли образцово, об этом свидетельствует отсутствие серьёзных жалоб и замечаний со стороны населения, — обратил внимание первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Торжественная церемония, посвящённая подведению итогов юбилейного года избирательной системы Рязанской области, состоялась в камерном зале Рязанской филармонии. На мероприятии присутствовало руководство регионального правительства и регпарламента, члены территориальных избирательных комиссий, а также сотрудники аппарата Избирательной комиссии Рязанской области.

Центральным событием мероприятия стало награждение сотрудников, внесших значительный вклад в развитие избирательной системы. Высокой государственной награды почетного звания «Заслуженный работник Избирательной системы Российской Федерации» Указом Президента РФ был удостоен Александр Анатольевич Полетаев, член Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса.

Также были вручены награды регионального уровня. Благодарность губернатора Рязанской области объявлена Наталье Константиновне Фетисовой, консультанту аппарата Избирательной комиссии Рязанской области.

Благодарственным письмом губернатора Рязанской области награждены:

Акулов Олег Анатольевич, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области Грудницкая Юлия Николаевна, начальник отдела – главный бухгалтер Избирательной комиссии Рязанской области Колобаева Елена Николаевна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области Кривцова Наталья Викторовна, консультант аппарата Избирательной комиссии Рязанской области Луцук Виктория Витальевна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области Ожерельева Татьяна Евгеньевна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области Пархоменко Наталья Владимировна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области Самылкин Дмитрий Михайлович, руководитель Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области Трунин Александр Викторович, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области

Почётной грамотой Рязанской областной Думы награждены:

Бацких Татьяна Ивановна, председатель территориальной избирательной комиссии Ряжского района Виземцев Сергей Иванович, председатель территориальной избирательной комиссии Рязанского района Гида Дмитрий Викторович, член Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса Егоров Дмитрий Евгеньевич, председатель территориальной избирательной комиссии города Сасово Жихарев Игорь Александрович, председатель территориальной избирательной комиссии Рыбновского района Кутейникова Ольга Ивановна, председатель территориальной избирательной комиссии города Касимова

Благодарность Рязанской областной Думы объявлена:

Архипову Михаилу Анатольевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Рязани Васильевой Надежде Павловне, председателю территориальной избирательной комиссии Скопинского района

Ценным подарком Рязанской областной Думы награждены:

Петрушкина Людмила Анатольевна, председатель территориальной избирательной комиссии Шацкого района Шувалова Антонина Алексеевна, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Рязани

Почётной грамотой Избирательной комиссии Рязанской области награждены:

Астапкович Наталия Анатольевна, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Сараевского района Добычина Татьяна Акимовна, председатель территориальной избирательной комиссии Сапожковского района Федотова Татьяна Федоровна, председатель территориальной избирательной комиссии Александро-Невского района

После награждения состоялся праздничный концерт.