В Рязани лучшие работники избирательной системы получили награды

В Рязани подвели итоги избирательного цикла 2025 года и наградили лучших работников избирательной системы региона. Мероприятие прошло 28 ноября.
Торжественная церемония, посвящённая подведению итогов юбилейного года избирательной системы Рязанской области, состоялась в камерном зале Рязанской филармонии. На мероприятии присутствовало руководство регионального правительства и регпарламента, члены территориальных избирательных комиссий, а также сотрудники аппарата Избирательной комиссии Рязанской области.
Центральным событием мероприятия стало награждение сотрудников, внесших значительный вклад в развитие избирательной системы. Высокой государственной награды почетного звания «Заслуженный работник Избирательной системы Российской Федерации» Указом Президента РФ был удостоен Александр Анатольевич Полетаев, член Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса.
Также были вручены награды регионального уровня. Благодарность губернатора Рязанской области объявлена Наталье Константиновне Фетисовой, консультанту аппарата Избирательной комиссии Рязанской области.
Благодарственным письмом губернатора Рязанской области награждены:
- Акулов Олег Анатольевич, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
- Грудницкая Юлия Николаевна, начальник отдела – главный бухгалтер Избирательной комиссии Рязанской области
- Колобаева Елена Николаевна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
- Кривцова Наталья Викторовна, консультант аппарата Избирательной комиссии Рязанской области
- Луцук Виктория Витальевна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
- Ожерельева Татьяна Евгеньевна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
- Пархоменко Наталья Владимировна, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
- Самылкин Дмитрий Михайлович, руководитель Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
- Трунин Александр Викторович, ведущий специалист Информационного центра Избирательной комиссии Рязанской области
Почётной грамотой Рязанской областной Думы награждены:
- Бацких Татьяна Ивановна, председатель территориальной избирательной комиссии Ряжского района
- Виземцев Сергей Иванович, председатель территориальной избирательной комиссии Рязанского района
- Гида Дмитрий Викторович, член Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса
- Егоров Дмитрий Евгеньевич, председатель территориальной избирательной комиссии города Сасово
- Жихарев Игорь Александрович, председатель территориальной избирательной комиссии Рыбновского района
- Кутейникова Ольга Ивановна, председатель территориальной избирательной комиссии города Касимова
Благодарность Рязанской областной Думы объявлена:
- Архипову Михаилу Анатольевичу, председателю территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Рязани
- Васильевой Надежде Павловне, председателю территориальной избирательной комиссии Скопинского района
Ценным подарком Рязанской областной Думы награждены:
- Петрушкина Людмила Анатольевна, председатель территориальной избирательной комиссии Шацкого района
- Шувалова Антонина Алексеевна, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Рязани
Почётной грамотой Избирательной комиссии Рязанской области награждены:
- Астапкович Наталия Анатольевна, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Сараевского района
- Добычина Татьяна Акимовна, председатель территориальной избирательной комиссии Сапожковского района
- Федотова Татьяна Федоровна, председатель территориальной избирательной комиссии Александро-Невского района
После награждения состоялся праздничный концерт.