Министерство природопользования Рязанской области сообщило о результатах мониторинга атмосферного воздуха в Рязани на прошлой неделе.

С 10 по 14 ноября по городу работали передвижные лаборатории: точки на 1‑й Нагорной, Станкозаводской, Крупской, Загородной, Черновицкой, Мусоргского, Кутузова и в мкр. Октябрьский городок; замеры шли блоками по 4 часа в середине дня. Параллельно круглосуточно работали стационарные посты в Канищеве, Дашково‑Песочне и у Рязанского Кремля, фиксируя ключевые газы городской атмосферы.

Перечень контролируемых компонентов включал оксид углерода и азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан и фенол.

Во всех точках замеров передвижными лабораториями с 10 по 14 ноября превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Это означает, что в дневные окна замеров воздух по указанным веществам укладывался в норматив, а эпизодических «пиков» на маршрутах передвижных постов не зафиксировали.

С 10 по 12 ноября превышений ПДК не было на всех трёх стационарных постах. 13 ноября пост в Дашково‑Песочне зарегистрировал сероводород на уровне 1,47 ПДКмр; в Канищеве и у Кремля — без нарушений.

14 ноября — без превышений на всех постах. 15 ноября вновь сработал пост в Дашково‑Песочне: сероводород достиг 5,69 ПДКмр, что уже указывает на ярко выраженный эпизод загрязнения; другие площадки превышений не показали. 16 ноября — снова без нарушений по всем компонентам.

Все протоколы с превышениями направлены в природоохранную прокуратуру, межрегиональное управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани для выявления источника выбросов.

Что это значит для жителей

Зафиксированы два эпизода сероводорода в Дашково‑Песочне: 1,47 ПДКмр (13 ноября) и 5,69 ПДКмр (15 ноября). Это кратковременные всплески, которые могут сопровождаться запахом «тухлых яиц» и дискомфортом.

В остальные дни и на других постах превышений по контролируемым веществам не обнаружено.