Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

Алексей Самохин
Фото: vk.com/ryazagro

В Рязанской области продолжает успешно развиваться отрасль молочного животноводства. Благодаря поддержке государства, инвестициям, селекционной работе растёт поголовье коров, продуктивность животных и соответственно объёмы и качество производимого молока. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. 

За неполный 2025 год племенные предприятия Рязанской области продали более 3 тысяч голов крупного рогатого скота. В том числе внутри региона – 920 голов и за его пределы – более 2 тысяч голов. География поставок в России: Татарстан, Алтайский край, Московская, Смоленская, Ивановская области.

В этом году рязанских племенных животных впервые приобрело зарубежное предприятие – из Костанайской области Республики Казахстан. Компания «Вакинское Агро» две партии нетелей отправило в Казахстан в марте и октябре, и третью партию планирует отправить в декабре.

«Племенное дело в Рязанской области вышло на качественно иной уровень три года назад,  — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов. — Ведь ещё недавно, до 2021 года на рязанские фермы скот активно завозили из Европы. С 2022 года наши племенные предприятия сами обеспечивают потребности региона в высокопродуктивных животных, а часть продают соседям и за рубеж. Местным племенным молодняком комплектуют новые комплексы в Спасском районе и Касимовском округе. Рязанские зоотехники и селекционеры внесли заметный вклад в процесс импортозамещения в отрасли животноводства, а теперь осваивают и экспорт».

Читайте также  Тепличный комбинат «Рязанские росы» готовится выйти на полную производственную мощность

В Рязанской области работают 18 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота голштинской (96%) и чёрно-пёстрой (4%) пород.

Средний надой на одну корову в рязанских племпредприятиях превышает 10,6 тонн в год.

Стоимость племенной нетели составляет 220–280 тыс. рублей.

Производители и переработчики молока Рязанской области получают 9 специализированных субсидий: на производство и переработку молока, на приобретение и содержание племенных животных, на страхование, на строительство, на маркировочное оборудование, на проведение геномной оценки племенной ценности КРС.

Другие материалы рубрики

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

Прошли публичные слушания по рассмотрению проекта областного бюджета на 2026 год

Рязанская НПК провела День открытых дверей для студентов ссузов трех регионов

Россельхознадзор проверяет товары из Европы и Китая в Рязанской области

Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд рублей, расходы — 20,2 млрд рублей

Павел Малков: «Племенные предприятия Рязанской области полностью закрывают потребности региона по высокопродуктивным животным»

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...
Новости Касимова

В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Минимущество Рязанской области объявило конкурс на продажу нежилого помещения в городе Касимове, по адресу: улица Набережная, 31 пом. Н1.