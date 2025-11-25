Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

В Рязанской области продолжает успешно развиваться отрасль молочного животноводства. Благодаря поддержке государства, инвестициям, селекционной работе растёт поголовье коров, продуктивность животных и соответственно объёмы и качество производимого молока. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

За неполный 2025 год племенные предприятия Рязанской области продали более 3 тысяч голов крупного рогатого скота. В том числе внутри региона – 920 голов и за его пределы – более 2 тысяч голов. География поставок в России: Татарстан, Алтайский край, Московская, Смоленская, Ивановская области.

В этом году рязанских племенных животных впервые приобрело зарубежное предприятие – из Костанайской области Республики Казахстан. Компания «Вакинское Агро» две партии нетелей отправило в Казахстан в марте и октябре, и третью партию планирует отправить в декабре.

«Племенное дело в Рязанской области вышло на качественно иной уровень три года назад, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов. — Ведь ещё недавно, до 2021 года на рязанские фермы скот активно завозили из Европы. С 2022 года наши племенные предприятия сами обеспечивают потребности региона в высокопродуктивных животных, а часть продают соседям и за рубеж. Местным племенным молодняком комплектуют новые комплексы в Спасском районе и Касимовском округе. Рязанские зоотехники и селекционеры внесли заметный вклад в процесс импортозамещения в отрасли животноводства, а теперь осваивают и экспорт».

В Рязанской области работают 18 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота голштинской (96%) и чёрно-пёстрой (4%) пород.

Средний надой на одну корову в рязанских племпредприятиях превышает 10,6 тонн в год.

Стоимость племенной нетели составляет 220–280 тыс. рублей.

Производители и переработчики молока Рязанской области получают 9 специализированных субсидий: на производство и переработку молока, на приобретение и содержание племенных животных, на страхование, на строительство, на маркировочное оборудование, на проведение геномной оценки племенной ценности КРС.