«Рязанская энергетическая сбытовая компания» получила свидетельство о владении «зелёной» генерации энергии

Алексей Самохин
РЭСК, Рязань

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) получила свидетельство о владении атрибутами генерации электрической энергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии.

Согласно документу, подтвержденному Центром энергосертификации Green E Track, ПАО «РЭСК» является владельцем атрибутов генерации, сформированных на Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего. Производство электрической энергии осуществлялось по категории «Энергия вод» (возобновляемая и низкоуглеродная генерация).

Объем подтвержденной генерации составил 657 275 кВт·ч. При производстве данного объема электроэнергии выбросы парниковых газов и сжигание топлива не осуществлялись.

Получение свидетельства подтверждает вклад ПАО «РЭСК» в развитие устойчивой энергетики и использование электрической энергии, произведенной из экологически чистых источников.

Данная инициатива реализуется в рамках программы РусГидро по переходу объектов компании на использование экологически чистой электроэнергии. Группа активно развивает рынок «зеленых» энергетических продуктов, квалифицирует гидроэлектростанции для торговли сертификатами экологической генерации.

На сегодняшний день статус квалифицированного объекта с нулевым выбросом углекислого газа присвоен 14 гидроэлектростанциям РусГидро, что подтверждает их вклад в развитие возобновляемой и низкоуглеродной энергетики.

