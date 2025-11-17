Мать мальчика, чью голову в воскресенье выловили из Гольяновского пруда в Москве, задержана. Также есть информация, что под стражу взят и её сожитель — отчим ребенка. По предварительным данным, именно эта пара проходит ключевыми фигурантами дела об убийстве, пишет «Газета.ру».

Отец мальчика, разведеный с женщиной с лета 2025 года, о гибели сына узнал не от следователей, а из новостей. У самого мальчика была тяжелая инвалидность, что могло стать одной из причин убийства.

Где произошло убийство и как нашли останки

Следствие полагает, что убийство произошло в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе, где жила мать с сожителем и сыном. Там же, в квартире, позже обнаружили тело мальчика без головы — останки нашли в сумке на балконе.

За несколько часов до этого в Гольяновском пруду на востоке Москвы из воды достали рюкзак с головой ребёнка, на шее были заметны следы удушения. Официально пока не подтверждено, что голова из пруда и тело, найденное в Балашихе, принадлежат одному и тому же мальчику, но именно эту версию сейчас проверяют.

У убитого ребёнка, помимо матери и отчима, была бабушка, и именно она первая обратилась в правоохранительные органы. В прокуратуре сообщили, что женщина заявила: её шестилетнего внука из дома увёл сожитель матери, после чего мальчика больше никто не видел.

После этого обращения начались активные поиски ребенка и проверка семьи. Уже на фоне этих событий стало известно об обнаружении останков в Гольяновском пруду и тела в квартире в Балашихе — линия между этими эпизодами быстро сложилась в единую картину.

Портрет матери: долги, срыв и «магия»

Мать мальчика — Елена Цуканова, чуть старше 30 лет. Она переехала в Москву из Пензенской области, поступила в МГГУ им. Шолохова, но бросила учебу после второго курса. Работала курьером и продавцом, часто меняя места работы.

Цуканова успела поработать в сетях «Красное и белое», «Дикси», «Твое», а с последнего места — из «Магнита» — её уволили «за регулярный перегар». Параллельно она активно брала микрозаймы, накопив более 100 тысяч рублей долга, и, по сообщениям Telegram-каналов, употребляла не только алкоголь, но и запрещённые вещества.

Она считала себя ведьмой, называла себя «магом» и говорила о «экспериментах с сознанием», которые якобы проводит. В социальных сетях писала, что «ходит между мирами» и воспринимает странные сны и числа как сигналы из «другого измерения».

По рассказам Елены, с 2022 года у неё будто бы «открылись сверхспособности»: её «стали преследовать цифры во снах», она видела в этом знаки. В одном из постов Цуканова рассуждала, что на Земле якобы «куча экспериментов с сознанием», и признавалась, что ощущала себя как будто в иной реальности, одновременно признавая, что со стороны это может выглядеть как «бред и глюки».

Психическое состояние и «осеннее обострение»

Соседи Цукановой заявляли, что давно замечали у неё серьёзные проблемы с психикой. Женщина состояла на учёте с диагнозом «параноидальная шизофрения», врачи отмечали, что в обычное время она не проявляла агрессии, но в последнее время стала вести себя странно.

Говорилось об «осеннем обострении»: с начала сентября ей часто вызывали скорую, фиксируя ухудшение состояния. На этом фоне версия о том, что тяжёлое психическое расстройство, зависимость от веществ и тяжёлая бытовая ситуация могли сложиться в смертельно опасный коктейль, выглядит особенно тревожно.

Дети, развод и семейный фон

У Цукановой двое детей: убитый мальчик и 9‑летняя дочь, которая живёт в Балашихе и учится во втором классе. Отец детей был в браке с Еленой около десяти лет.

Telegram‑каналы утверждают, что мать «едва справлялась» с сыном, у которого была тяжёлая форма инвалидности. Мальчик не мог ходить. На этом фоне накопившиеся долги, потеря работы, психическое расстройство и зависимость могли сформировать крайне деструктивную среду в семье.

Версии следствия и ключевые вопросы

По предварительным данным, именно в квартире в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе произошло убийство и последующее расчленение тела ребёнка. Голову отвезли к Гольяновскому пруду примерно в восьми километрах от дома, чтобы запутать следствие, а тело спрятали на балконе в сумке.

При этом официально пока не заявлено, что голова и туловище принадлежат одному и тому же ребёнку, но именно это сейчас проверяют эксперты. Следствие рассматривает версию, что отчим мог являться непосредственным убийцей, а мать — помогать скрывать следы, однако окончательные выводы будут зависеть от доказательств и показаний участников дела.