В Москве раскрыли жестокое убийство, совершённое мигрантом девять лет назад

Столичные следователи установили личность и задержали подозреваемого в убийстве, совершённом почти десять лет назад. Расследованием занимается Симоновский межрайонный отдел Следственного комитета России по Южному административному округу Москвы.

По данным следствия, 30 июля 2015 года фигурант и его знакомый, находясь вблизи магазина на Варшавском шоссе в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избили мужчину и скрылись. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Задержать подозреваемого сразу не удалось. По данным «МК», по национальности он — таджик. Работал в компании по перевозке грузов. Возвращаясь после ночной смены, вместе с напарником мигрант зашёл в магазин. На улице у них произошел конфликт с компанией молодых людей — те стали оскорблять приезжих по национальному признаку. Завязалась драка, в ходе которой обидчик несколько раз ударил одного из соперников ногой по голове. Практически сразу же иностранец уехал на родину в Таджикистан.

В Россию иностранец вернулся в 2022 году, работал таксистом и водителем автобуса в Хабаровске. Недавно из-за административных правонарушений мигранту аннулировали вид на жительство и уволили с работы. Сейчас таджик доставлен в Москву, в ходе допроса он признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.