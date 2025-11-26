Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Доктор биологических наук Леонид Медведев, профессор, биофизик, предложил krsk.aif.ru неожиданное объяснение таинственного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. По его мнению, разгадка может скрываться в забытой странице истории Кутурчинского Белогорья и… домашней собаке.

Медведев хорошо знает эти места — в молодости не раз ходил туда в походы. Он отметил, что семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет, и взяли с собой лишь минимум вещей.

«Для Ирины это должно было быть лёгкое путешествие, просто прогулка, — рассуждает профессор. — Но сезон уже менялся: лист опал, пейзаж поблек, а привлекательных природных видов почти не осталось. Они посмотрели достопримечательность — и могли пойти вниз по склону».

Старые прииски как ловушка

Возможную причину трагедии Медведев усматривает в старых золотых приисках, оставшихся с XIX века. По его словам, вокруг Кутурчинского Белогорья до сих пор зарыты десятки старых шахт и шурфов глубиной до 10 метров. С годами они поросли кустарником, став почти невидимыми западнями.

«Как вся семья могла оказаться в такой яме одномоментно? Объяснение — собака. Домашний питомец побежал за птицей или зверьком и провалился. Сергей, конечно, не мог бросить животное — спустился, а потом, вероятно, за ним полезли жена и ребёнок. Далее помощи ждать было уже неоткуда», — считает учёный.

Он уверен, что искать следы семьи стоит совсем рядом с посёлком — у подножия леса, ближе к ручьям, где могли остаться заброшенные шахты. Возможно, случай или весенние поиски раскроют правду.

Почему отпадает «пещерная» версия

Некоторые спасатели и спелеологи предполагали, что семья могла укрыться в одной из местных пещер. Однако член Красноярского клуба спелеологов Сергей Землянский пояснил, что такие убежища плохо подходят для проживания.

«Пещеры здесь — это узкие вертикальные колодцы глубиной несколько метров. Без верёвок туда не спустишься, а выбраться обратно почти невозможно. Внутри холодно, около +4 градусов, а дым от костра был бы виден издалека», — объяснил Землянский. По его словам, случайно попасть в такую полость можно, но вероятность этого крайне мала.

Поиски продолжаются

С 17 по 19 ноября в Красноярском крае прошёл очередной этап поисков. Спасатели использовали редкую тёплую погоду, чтобы обследовать труднодоступные участки тайги. За три дня они проверили около трёх километров леса и две пещеры суммарной длиной 80 метров.

Особое внимание уделили подземному проходу всего в четырёх километрах от посёлка Кутурчин, но следов пребывания людей там не нашли.

«Эти места крайне опасны даже для опытных туристов — темнота, острые камни, риск травм», — отметил представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.

В Следственном комитете подчеркнули, что новые поиски не связаны с появлением свежих улик — это плановая часть работы, которая будет продолжаться, пока позволяет погода.

Ранее в операцию по поискам семьи даже привлекали экстрасенсов, но и они не смогли пролить свет на тайну Усольцевых.