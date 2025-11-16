Раскрыты детали убийства мальчика матерью и отчимом в Балашихе

В убийстве мальчика, чью голову нашли в воскресенье в Гольяновском пруду в столице, принимала участие его мать, пишет телеграм-канал SHOT.
Жуткую находку сделали рабочие, голова лежала в рюкзаке. Предварительно, погибшему шесть лет. По предварительной версии, убийство произошло в квартире в Балашихе. В расправе заподозрили его мать и отчима.
Читайте также:
Мать прикрыла отчима и выбросила в Гольяновский пруд голову сына
Предположительно, пара злоупотребляла наркотиками, а мать стоит на учете в психиатрической лечебнице. Соседи часто слышали из квартиры, где живет семья, ругань и крики.
Выяснилось, что трагедия произошла на днях. Мальчику отрезал голову ножовкой отчим, он же спрятал тело на балконе. Его соучастницу сейчас пытаются допросить, но она не в состоянии говорить из-за наркотического опьянения.
По данным Mash, 31-летняя злоумышленница регулярно избивала сына, у нее случались слуховые и зрительные галлюцинации.