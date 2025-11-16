Раскрыты детали убийства мальчика матерью и отчимом в Балашихе

В убийстве мальчика, чью голову нашли в воскресенье в Гольяновском пруду в столице, принимала участие его мать, пишет телеграм-канал SHOT .

Жуткую находку сделали рабочие, голова лежала в рюкзаке. Предварительно, погибшему шесть лет. По предварительной версии, убийство произошло в квартире в Балашихе. В расправе заподозрили его мать и отчима.

«На днях они жестоко убили малыша, отрезали голову, а тело оставили на балконе», — говорится в публикации.

Предположительно, пара злоупотребляла наркотиками, а мать стоит на учете в психиатрической лечебнице. Соседи часто слышали из квартиры, где живет семья, ругань и крики.

Фото: t.me/moscowproc

Выяснилось, что трагедия произошла на днях. Мальчику отрезал голову ножовкой отчим, он же спрятал тело на балконе. Его соучастницу сейчас пытаются допросить, но она не в состоянии говорить из-за наркотического опьянения.