Mash: мать прикрыла отчима и выбросила в Гольяновский пруд голову сына

Мальчика, чью голову нашли в воскресенье в Гольяновском пруду в Москве, вероятно, убил его отчим, пишет телеграм-канал Mash .

Жуткую находку сделали рабочие. Голова лежала в рюкзаке. Предварительно, погибшему от 7 до 10 лет.

«Мать, преположительно, пыталась замести следы и отнесла голову к пруду», — говорится в публикации.

По предварительной версии, тело было спрятано в другой сумке на балконе, от него также планировали избавиться. Ребенок проживал с матерью и ее сожителем в Балашихе. О пропаже сообщила бабушка.

Фото: t.me/moscowproc

По данным SHOT, трагедия произошла на днях в Балашихе. Отчим несколько раз ударил ребенка, вскоре он умер. Затем злоумышленник отрезал голову ножовкой и спрятал тело на балконе.