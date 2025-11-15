Воскресенье, 16 ноября, 2025
Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

Алексей Самохин
Изображение от freepik

ФСБ России остановила поставку двигателей двойного назначения за границу. По данным УФСБ по Рязанской области, оборудование предназначалось для Минобороны другого государства. В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны, пишет «Царьград».

Как сообщает издание The Economic Times, за схемой стояла шпионская сеть, связанная с пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Ее участники стремились получить доступ к российским оборонным технологиям, включая элементы систем С-400, которые уже используются индийскими ВВС. По информации источников, это не первая попытка ISI проникнуть в российский военно-промышленный сектор.

Баранец: ФСБ делает свою работу, а Запад играет на образе коррупции

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с «Царьградом» отметил: ФСБ выполняет свой долг, выявляя шпионов и мошенников. По его словам, западные СМИ подают новости о таких операциях в негативном ключе, чтобы подчеркнуть «прогнившую систему» и изъяны российской оборонной индустрии.

«ФСБ заявляет о задержаниях — и слава Богу. Поблагодарим эту службу. А Запад использует каждый случай, чтобы показать, что Россия якобы утонула в коррупции», — сказал эксперт.

России пора вспомнить жесткость

По мнению Баранца, корни нынешних проблем — в решениях 1990-х годов. Он напомнил, что во времена Бориса Ельцина Россия ввела мораторий на смертную казнь, стремясь угодить Западу.

«Теперь мы расхлёбываем, — отметил он. — У нас десятки тысяч преступников и террористов. ФСБ ловит их каждый день, а они выходят и снова вредят стране».

Эксперт резко высказался о необходимости возвращения высшей меры наказания, особенно в условиях военного времени.

«Эти предатели продают труд тысяч людей. Посидят пару лет, мы их ещё кормим и лечим. А потом они выходят — и всё начинается заново. Расстрел, блин! Немедленно!», — заявил Баранец.

По словам эксперта, операция ФСБ показывает, что контрразведка продолжает эффективно защищать военные технологии России от внешнего вмешательства, несмотря на давление и попытки иностранных спецслужб проникнуть в оборонный сектор.

Баранец призвал общество поддержать работу ФСБ и потребовал более жестких мер к тем, кто продает военные секреты врагам страны.

