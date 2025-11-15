ФСБ России остановила поставку двигателей двойного назначения за границу. По данным УФСБ по Рязанской области, оборудование предназначалось для Минобороны другого государства. В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны, пишет «Царьград».
Как сообщает издание The Economic Times, за схемой стояла шпионская сеть, связанная с пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Ее участники стремились получить доступ к российским оборонным технологиям, включая элементы систем С-400, которые уже используются индийскими ВВС. По информации источников, это не первая попытка ISI проникнуть в российский военно-промышленный сектор.
Баранец: ФСБ делает свою работу, а Запад играет на образе коррупции
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с «Царьградом» отметил: ФСБ выполняет свой долг, выявляя шпионов и мошенников. По его словам, западные СМИ подают новости о таких операциях в негативном ключе, чтобы подчеркнуть «прогнившую систему» и изъяны российской оборонной индустрии.
России пора вспомнить жесткость
По мнению Баранца, корни нынешних проблем — в решениях 1990-х годов. Он напомнил, что во времена Бориса Ельцина Россия ввела мораторий на смертную казнь, стремясь угодить Западу.
Эксперт резко высказался о необходимости возвращения высшей меры наказания, особенно в условиях военного времени.
По словам эксперта, операция ФСБ показывает, что контрразведка продолжает эффективно защищать военные технологии России от внешнего вмешательства, несмотря на давление и попытки иностранных спецслужб проникнуть в оборонный сектор.
Баранец призвал общество поддержать работу ФСБ и потребовал более жестких мер к тем, кто продает военные секреты врагам страны.