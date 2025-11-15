ФСБ России остановила поставку двигателей двойного назначения за границу. По данным УФСБ по Рязанской области, оборудование предназначалось для Минобороны другого государства. В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны, пишет «Царьград».

Как сообщает издание The Economic Times, за схемой стояла шпионская сеть, связанная с пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Ее участники стремились получить доступ к российским оборонным технологиям, включая элементы систем С-400, которые уже используются индийскими ВВС. По информации источников, это не первая попытка ISI проникнуть в российский военно-промышленный сектор.

Баранец: ФСБ делает свою работу, а Запад играет на образе коррупции

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с «Царьградом» отметил: ФСБ выполняет свой долг, выявляя шпионов и мошенников. По его словам, западные СМИ подают новости о таких операциях в негативном ключе, чтобы подчеркнуть «прогнившую систему» и изъяны российской оборонной индустрии.

«ФСБ заявляет о задержаниях — и слава Богу. Поблагодарим эту службу. А Запад использует каждый случай, чтобы показать, что Россия якобы утонула в коррупции», — сказал эксперт.

России пора вспомнить жесткость

По мнению Баранца, корни нынешних проблем — в решениях 1990-х годов. Он напомнил, что во времена Бориса Ельцина Россия ввела мораторий на смертную казнь, стремясь угодить Западу.

«Теперь мы расхлёбываем, — отметил он. — У нас десятки тысяч преступников и террористов. ФСБ ловит их каждый день, а они выходят и снова вредят стране».

Эксперт резко высказался о необходимости возвращения высшей меры наказания, особенно в условиях военного времени.

«Эти предатели продают труд тысяч людей. Посидят пару лет, мы их ещё кормим и лечим. А потом они выходят — и всё начинается заново. Расстрел, блин! Немедленно!», — заявил Баранец.

По словам эксперта, операция ФСБ показывает, что контрразведка продолжает эффективно защищать военные технологии России от внешнего вмешательства, несмотря на давление и попытки иностранных спецслужб проникнуть в оборонный сектор.

Баранец призвал общество поддержать работу ФСБ и потребовал более жестких мер к тем, кто продает военные секреты врагам страны.