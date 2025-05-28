Несколько хлопков, похожих на взрывы, раздались над Рязанью

В ночь на среду, 28 мая, над Рязанью раздались несколько хлопков, похожих на взрывы. Предположительно, работали системы ПВО.

Первые громкие звуки прозвучали в районе 03:30. Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на подписчиках, пишет о трёх громких хлопках.

Вторая серия громких звуков прозвучала в районе 04:40. После неё в некоторых дворах сработали сигнализации у автомобилей.

Об угрозе атаки БПЛА на территории Рязани жителей города предупредили в 01:27 Угроза до сих пор не отменена.

Официальной информации от министерства обороны России и губернатора Рязанской области Павла Малкова пока не поступало.

Между тем, SHOT сообщил о сбитии беспилотников над подмосковным Зеленоградом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы России.