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Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Валерия Мединская

Рязанцы услышали ещё несколько громких ударных звуков. Череда хлопков прозвучала около 4:40 28 мая.

По всей видимости, продолжает работать ПВО, ведётся обезвреживание БПЛА. Ранее несколько громких звуков рязанцы услышали около 3:30. Накануне жители Рязани и области получили сообщения от РСЧС, в которых предупреждалось об угрозе беспилотного налёта.

Будьте осторожны, всё необходимое о правилах поведения во время беспилотного налёта можно найти здесь.

Тем временем массированную атаку БПЛА на данный момент отражают в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с начала ночи более 20 дронов, летевших на столицу.

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