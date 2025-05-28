Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Рязанцы услышали ещё несколько громких ударных звуков. Череда хлопков прозвучала около 4:40 28 мая.
По всей видимости, продолжает работать ПВО, ведётся обезвреживание БПЛА. Ранее несколько громких звуков рязанцы услышали около 3:30. Накануне жители Рязани и области получили сообщения от РСЧС, в которых предупреждалось об угрозе беспилотного налёта.
Будьте осторожны, всё необходимое о правилах поведения во время беспилотного налёта можно найти здесь.
Тем временем массированную атаку БПЛА на данный момент отражают в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с начала ночи более 20 дронов, летевших на столицу.
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