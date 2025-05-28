В Рязани слышны громкие звуки

Ночью 28 мая рязанцы услышали серию громких звуков. По всей видимости, над городом отработала система ПВО.

Серия хлопков прозвучала около 3.30. Ранее жителей города и области РСЧС предупреждала об угрозе атаки беспилотников.

Официальная информация пока не поступала, подробности уточняются. Будьте осторожны, всё необходимое о правилах поведения во время беспилотного налёта можно найти здесь.

Тем временем массированную атаку БПЛА на данный момент отражают в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с начала ночи 29 дронов, летевших на столицу.