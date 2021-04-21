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Среда, 21 апреля, 2021
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Несанкционированная акция в Рязани прошла в нескольких местах

7info
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Вечером в среду, 21 апреля, в Рязани прошла несанкционированная акция. 

Изначально организаторы пригласили желающих прийти на площадь Победы к 19 часам. К этому времени там собрались несколько десятков человек, особого ажиотажа не наблюдалось.

Затем появилась информация о переносе места встречи на Театральную площадь. Там также было не слишком многолюдно. Затем участники пошли по улице Ленина в сторону площади его имени. Этим акция практически и закончилась.

Официальной информации пока не поступало. 

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