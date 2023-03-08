Среда, 8 марта, 2023
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Не делай этого в Иванов день 9 марта: народные приметы праздника

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9 марта в православном календаре – день обретения головы Иоанны Предтечи. Наши предки верили, что в эту дату птицы начинают вить гнёзда. Доброй традицией считалось всячески помогать им – отремонтировать старые скворечники, строить новые.

Иоанну молились, чтобы избавиться от головной боли. У святого просили здоровья и благополучия для детей, защиты посевов от дождя и засухи.

Что нельзя и нужно делать 9 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 марта

Женщинам сегодня ни в коем случае нельзя стирать. Считалось, что мокрое бельё может напугать птиц, и они улетят, забрав наступающую весну с собой.

В этот день наши предки старались рано вставать и рано ложиться. Они верили, что нужно встретить первые лучи солнца, чтобы в жизнь пришло счастье.

Народные приметы 9 марта

  • Если на Иоанна выпадает снег, до Пасхи не жди тепла;
  • 9 марта поёт синица – к теплу;
  • Птица вьют гнёзда на солнечной стороне? Лето будет тёплым и плодородным;
  • Острые рога месяца сулят мороз.

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