Не делай этого в Иванов день 9 марта: народные приметы праздника

9 марта в православном календаре – день обретения головы Иоанны Предтечи. Наши предки верили, что в эту дату птицы начинают вить гнёзда. Доброй традицией считалось всячески помогать им – отремонтировать старые скворечники, строить новые.

Иоанну молились, чтобы избавиться от головной боли. У святого просили здоровья и благополучия для детей, защиты посевов от дождя и засухи.

Что нельзя и нужно делать 9 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 марта

Женщинам сегодня ни в коем случае нельзя стирать. Считалось, что мокрое бельё может напугать птиц, и они улетят, забрав наступающую весну с собой.

В этот день наши предки старались рано вставать и рано ложиться. Они верили, что нужно встретить первые лучи солнца, чтобы в жизнь пришло счастье.

Народные приметы 9 марта

Если на Иоанна выпадает снег, до Пасхи не жди тепла;

9 марта поёт синица – к теплу;

Птица вьют гнёзда на солнечной стороне? Лето будет тёплым и плодородным;

Острые рога месяца сулят мороз.