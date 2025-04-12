Названы самые популярные имена новорождённых в Рязани в марте

В МФЦ при перинатальном центре Рязани за март зарегистрировано 84 новорождённых. Из них 51 — мальчик, 33 — девочки, сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Среди самых популярных имён у новорождённых лидируют Михаил и Мария. Эти имена родители давали детям чаще всего. Второе место по популярности у девочек заняло имя Варвара. У мальчиков — Илья.

Среди редких и менее распространённых имён у новорожденных девочек — Есения, Альбина, Эмилия, Мирослава и Марта. Также были зарегистрированы малышки с традиционными, но реже встречающимися сегодня именами: Надежда, Ирина и Раиса.

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У мальчиков самым необычным именем месяца стало имя Тихон. Также были зарегистрированы новорожденные по имени Олег и Николай — такие варианты встречаются редко, но продолжают сохранять свою актуальность.