Согласно прогнозам астрологов, ноябрь 2023 года станет месяцам, которые подарит людям большие возможности и проложит путь к светлым и радостным событиям. Тем не менее, важно помнить о двух опасных днях месяца, которые могут принести в жизни людей разруху и неразбериху.

Знание о том, когда эти дни наступят, может помочь нам избежать негативного влияния звезд и сохранить гармонию в нашей жизни. Об этом сообщает издание rsute.ru.

Первая опасная дата – 18 ноября. На этот день придётся соединение Солнца и Марса. Такой транзит станет предвестником хаоса и сложных запутанных конфликтов. Под влиянием этой конфигурации планет люди становятся могут стать злыми и крайне непредсказуемыми. Чтобы избежать сложностей и конфликтов, важно предельно осторожно относиться к своим словам и обещаниям. Не поддавайтесь желанию мстить, ревновать или завидовать. Сосредоточьтесь на собственной гармонии и избегайте конфликтных ситуаций.

21 ноября Луна пойдёт в сложное положение в перигее. В эту дату спутник на максимально близкое расстояние подойдёт к Земле. Луна будет обладать огромной силой, а его положение в знаке Рыб вызовет своеобразный диссонанс.

— Это время, когда наше настроение и мотивация могут подвергнуться негативному влиянию. Рост Луны в сочетании с энергией стихии Воды создает атмосферу напряженности и эмоциональной неустойчивости, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать неприятностей, стоит провести день в отдыхе. Конечно же, можно заниматься привычными делами, но главное – избегать переутомления.