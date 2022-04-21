Названы даты для бракосочетания в 2022 году, которые повлекут разводы

Астролог Валентина Чоботько назвала Пятому каналу опасные даты для бракосочетания в 2022 году. Есть вероятность, что семейная жизнь обручившихся в эти дни закончится разводом.

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Специалист считает: неудачно сложатся браки, заключённые с 24 сентября по 16 ноября. В этот период Венера, планеты красоты, творчества и романтики, войдёт в знак Девы и потеряет свою силу. Это, скорее всего, может повлиять на качество семейной жизни.

Более того, в период с 17 октября молодые семьи будут подвержены постоянному сбою курса. Партнёры не сойдутся во мнениях, в отношениях возникнут претензии и конфликты, что повлечёт за собой измены.

Валентина Чоботько уверена, что лучшим временем для заключения брака в 2022 году был период с 13 по 22 апреля.