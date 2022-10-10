Назван знак зодиака для которого «мир рухнет» в 2023 году

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знак зодиака, для которого 2023 год сложится неудачно.

Речь идёт о знаке зодиака Рак. Представители этого знака встретят следующий год с большими проблемами. На работе может случиться что-то катастрофическое, вплоть до неожиданного увольнения. Чтобы избежать этого, важно чётко выполнять свои обязанности, спокойно реагировать на критику, не делегировать задачи на коллег.

Однако у Павла Глобы есть хорошая новость для Раков: их ждёт удача в личных отношениях. Есть шанс найти вторую половинку и достичь гармонии с партнёром.

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