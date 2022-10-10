Понедельник, 10 октября, 2022
7info7

Назван знак зодиака для которого «мир рухнет» в 2023 году

На главнуюНовости мира

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знак зодиака, для которого 2023 год сложится неудачно.

Речь идёт о знаке зодиака Рак. Представители этого знака встретят следующий год с большими проблемами. На работе может случиться что-то катастрофическое, вплоть до неожиданного увольнения. Чтобы избежать этого, важно чётко выполнять свои обязанности, спокойно реагировать на критику, не делегировать задачи на коллег.

Однако у Павла Глобы есть хорошая новость для Раков: их ждёт удача в личных отношениях. Есть шанс найти вторую половинку и достичь гармонии с партнёром.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/