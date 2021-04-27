Народные приметы 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день

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28 апреля – Пудов день. Серьёзно наши предки относились в исполнению различных заветов в этот день. А ещё прислушивались к различным приметам, с помощью которых можно было не только предсказать грядущий урожай, но и свою судьбу.

Что можно и что нельзя делать в Пудов день?

Главным запретом для этого дня является тяжёлый труд с утра и до поздней ночи. Если сильно загрузить себя и не прерываться даже на обед, в дом обязательно войдут неприятности.

28 апреля запрещается ломать ветки рябины. Наши предки считали, что тот, кто ослушается этого указания, будет страдать от сильной болезни.

Запрещено в этот день переносить пчёл с мест их зимовки в улей. Если этот запрет нарушить, то случится неприятное событие.

В этот день запрещается есть яйца, которые снесла чёрная курица. Из-за этого могут начаться проблемы со зрением.

Не вытряхивайте 28 апреля матрасы и подушки. Иначе вытрясете своё счастье. А ещё не стоит никому давать в этот день в долг деньги.

Приметы 28 апреля

Солнечные лучи пронзают облака – быть грозе;

Кролик перебегает дорогу – это к счастью;

Увидел лису – удачной будет охота;

В пруду плещется рыба – пришло время для рыбалки;

Если снег в этот день прошёл, то быть лету холодным;

А вот если дождь идёт, то лето будет хорошим;