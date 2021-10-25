Народные приметы 26 октября: что нельзя и что нужно делать в день Иверской иконы Божией Матери

26 октября церковь вспоминает очень важное событие для всей православной церкви – перенесение Иверской иконы Богоматери в Москву. Ей молятся в период различных бытовых неурядиц и лишений. У Иверской Богоматери просят защиты от пожаров, просят плодородия земли и хорошего урожая.

В народной традиции эта дата связана с поверьем, что именно сегодня начинают буйствовать лешие, водные и другая нечисть перед тем, как уйти на зимовье. Чтобы избавиться от влияния тёмных сил, очистить тело и душу, наши предки ходили в храмы, а после топили бани и устраивали банное обиходье. Париться приходили даже больные люди. Пращуры верили, что банный дух 26 октября не только очистительный, но и целебный.

Что нельзя и что нужно делать 26 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты дня Иверской иконы Божией Матери

Сегодня ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомыми. Под видом человека вам на пути может встретиться злой дух. Он не только отнимет у вас жизненные силы, но и оставит без денег.

Считалось, что 26 октября легко заболеть. Поэтому наши предки старались тепло одеваться в эту дату, не открывать дома окна и двери, чтобы не запустить в дом холодный ветер.

Была ещё одна традиция – идти в баню с травяными настойками. Их расставляли по углам, потому что верили: целебные снадобья дадут защиту на целый год.

Молодым девушкам сегодня не стоит выходить за водой одним. Существует мнение, что водяной 26 октября хватает их за волосы и пытается утянуть за собой. Такая же ситуация с лешими, они также выходят на охоту за представительницами слабого пола, правда, поджидают их под старыми деревьями.

Народные приметы 26 октября

Если на Иверскую икону Богоматери тепло и светит солнце, погода в ближайшие дни будет сильно меняться. Пройдёт то дождь, то снег;

В лужах воробьи начали плескаться – к сильному затяжному дождю;

Если небо светло-голубое без единой тучи – ожидайте мороз;

Рано утром запели громко петухи – к оттепели.

Рождённые 26 октября

Те, кто родился 26 октября, отличаются сильным характером, волей к победе, огромной душевной устойчивостью. Несмотря на то что к своей цели они могут идти напролом, им не чуждо сострадание. Помешать в достижении целей таким людям может зацикленность на материальных благах и жажда успеха.

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