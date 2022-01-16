Народные приметы 17 января: что нельзя и нужно делать в день Зосимы

17 января отмечается народно-христианский праздник Зосима-пчельник. В этот день о хорошем урожае молились пчеловоды и бортники, именно их покровителем считается святой Зосима Соловецкий.

Для 17 января существовало много традиций и примет. Что нельзя и нужно делать в этот день? Какие приметы помогут предсказать погоду и судьбу?

Традиции и запреты 17 января

Завершаются Святки, и считается, что тёмные силы именно в это время стараются всячески насолить людям. На Зосиму у наших пращуров было принято гнать чертей. Для этого мужчины и женщины надевали наизнанку тулупы и выходили на улицу с вилами, граблями и другой хозяйственной утварью. При этом нужно было громко кричать. Затем во дворах было принято сжигать ветошь, которая символизировала злые силы.

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Любопытные девушки выходили в ночь на Зосиму гадать по звёздам. Если Большая Медведица оказывалась справа, это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся уже в ближайшее время. Если же перед собой девушка видела Млечный путь, это предвещало год жизни в ожидании жениха.

Конечно же, гадали на погоду. Если в ночь на 17 января небо было светлым и безоблачным, ждали тёплое и погожее лето. Если небо было в облаках – скорее всего, лето будет пасмурным и дождливым. Если шёл снег, ждали богатое на грибы и ягоды лето.

17 января принято есть мёд, чтобы привлечь в жизнь удачу. Из мёда готовили напитки, его добавляли в различные блюда.

Сегодня ни в коем случае нельзя обижать животных. Существовало поверье, что это принесёт много бед.

Народные приметы 17 января

Если снег на деревьях гнёт сучья – жди много мёда;

Огромная луна в небе в ночь на Зосиму сулила половодье;

Низко плывущие облака сулят мороз;