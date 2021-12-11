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Суббота, 11 декабря, 2021
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Народные приметы 12 декабря: что нельзя и нужно делать в день Парамона Зимоуказателя

7info7

Православная церковь 12 декабря вспоминает святого Парамона. Он был мучеником, пострадавшим за веру Христову. В народном календаре этот день носит название Парамона Зимоуказателя.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 12 декабря

На Руси на Парамона Зимоуказателя крестьяне сметали веником снег с крыш. Если снега было много, следующий год обещал быть плодородным. Если снега было мало или он вовсе отсутствовал – жди засуху и голод.

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Считается, что этот день отлично подходит для того, чтобы занимать деньги, давать в долг и возвращать долги.

А вот подметать пол на Парамона Зимоуказателя не стоит. Можно вымести из своей жизни всё счастье.

Народные приметы 12 декабря

  • Если снег пошёл на 12 декабря, жди к Рождеству метели;
  • Заря окрасилась в красный цвет – к сильным ветрам;
  • Если до сих пор не выпал снег, то наступающий год будет неплодородным.

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