Народные приметы 12 декабря: что нельзя и нужно делать в день Парамона Зимоуказателя

Православная церковь 12 декабря вспоминает святого Парамона. Он был мучеником, пострадавшим за веру Христову. В народном календаре этот день носит название Парамона Зимоуказателя.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 12 декабря

На Руси на Парамона Зимоуказателя крестьяне сметали веником снег с крыш. Если снега было много, следующий год обещал быть плодородным. Если снега было мало или он вовсе отсутствовал – жди засуху и голод.

Реклама

Считается, что этот день отлично подходит для того, чтобы занимать деньги, давать в долг и возвращать долги.

А вот подметать пол на Парамона Зимоуказателя не стоит. Можно вымести из своей жизни всё счастье.

Народные приметы 12 декабря

Если снег пошёл на 12 декабря, жди к Рождеству метели;

Заря окрасилась в красный цвет – к сильным ветрам;