Нардепы украинской Верховной Рады затеяли атаку на РПЦ

Уже внесён в парламент Украины законопроект о поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях».

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В новой редакции нормативного акта депутаты предлагают запретить на Украине деятельность религиозных организаций, управление которых находится «в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины».

Законопроект предполагает запрет на деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и, вероятно, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине.

Покушаются на святое

Угрозу конкретно для УПЦ МП предполагает формулировка, запрещающая деятельность религиозных организаций, которые «как составные части» входят в структуры, управление которых находится в России — под такое определение попадает Московский патриархат.

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Поправки в закон «О свободе совести и религиозных организациях» подразумевают принудительное изъятие и отчуждение имущества запрещённых религиозных организаций силами украинского государства. Пока не понятно, что именно Украина будет делать с собственностью православной церкви.

Законопроект внесла группа нардепов от партии «Голос» во главе с Инной Совсун, за компанию с одним депутатом от фракции «Слуги народа» и с одним беспартийным. Вся собственность Русской православной церкви на территории Украины в течение 48 часов будет национализирована в случае принятия поправок.

Соавторов этого законопроекта общественность должна, конечно же, знать поимённо. Это Наталья Пипа («Голос»), Соломия Бобровская («Голос»), Ярослав Юрчишин («Голос»), Кира Рудик («Голос»), Георгий Мазурашу («Слуга народа») и Роман Лозинський (беспартийный).

На Украине существует независимая от Московского патриархата Православная церковь Украины (ПЦУ), однако большинство православных церквей в мире не признает эту организацию, считая её раскольнической.

Власти Латвии открыто вмешались в дела православной общины и на законодательном уровне запретили Русской православной церкви присылать своих иерархов. Латвийская церковь и так была автономна, однако государство решило, что этого недостаточно, чтобы обезопасить религию от влияния Москвы. В соседней Литве, где церковь не имеет самостоятельности, в 2019 году открыто заговорили о необходимости принятия подобных мер.

Действующий депутат Европарламента Татьяна Жданок поясняет, что прибалтийские государства предпринимают вызывающе избыточные меры для усиления автономии Латвийской и Литовской православных церквей.

Ответ России

В РПЦ считают, что верующие люди любых конфессий не принимают идеологию превосходства одних наций над другими. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил: «Вера в Бога поможет исцелить национализм на Украине».

Недавно профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов в ходе лекции и последовавшей за ней пресс-конференции однозначно и с одобрением высказался о решении высшего политического руководства РФ по проведению специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский Питирим дал такую оценку специальной военной операции на Украине: «Российская армия умеет освобождать от врага без мародерства и нарушения этического поведения, сохраняя чистоту и прилежность».

Вышеупомянутый профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов особо подчёркивает: Вражда с Россией нужна не украинскому народу. Она нужна «Дяде Сэму», она нужна Америке».

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале написал, что законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической Украинской православной церкви путём запрета её деятельности на территории Украины в случае их принятия «несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол».

Легойда выразил надежду, что депутаты Верховной рады и представители украинских властей проявят благоразумие и осознают тот вред, который нанесёт украинскому народу возможное одобрение такого законопроекта.

PS Надо указать на то, что о своём намерении перейти в ведение Вселенского патриархата заявил совет прихода РПЦ в Амстердаме. Угрозы прихожанам и духовенству стали причиной принятия такого решения.

Напомним, что в 2020 году Белорусская автокефальная церковь объявила анафему президенту республики Лукашенко. О чём заявил архиепископ церкви Святослав с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

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