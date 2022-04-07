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Четверг, 7 апреля, 2022

Напавших на дом стрелка из Кохмы отправили в СИЗО

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Напавших на дом стрелка из Кохмы отправили в СИЗО

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Двух мужчин, напавших на дом Александра Краснова в городе Кохма Ивановской области, отправили в следственный изолятор, пишет Ivanovo News.

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Инцидент произошел летом 2021 года. По предварительной версии, на дом семьи Красновых напала толпа. Речь идет об около двух десятках человек, практически все они – выходцы из Средней Азии, вооруженные арматурами и цепями.

Глава семейства Краснов получил ранение, взял ружье и стал защищать семью и гостей. В итоге двое нападавших получили ранения, один погиб. В итоге Краснова обвинили в убийстве и отправили в СИЗО. Однако вскоре обвинение переквалифицировали на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Двух нападавших же накануне арестовали в рамках уголовное дело по статье «Хулиганство».

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