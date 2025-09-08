Понедельник, 8 сентября, 2025
13.2 C
Рязань
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

powder
Freepik ИИ

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на новую тенденцию в зоне СВО, написал военный корреспондент Александр Сладков в телеграм-канале.

По его словам, российские войска стали активнее бить по мостам через Днепр, имея в виду атаку на Кременчуг.

«Давно спрашивали, когда это начнется. Вот, началось», — отметил Сладков.

Журналист также выразил сомнение, что армия целенаправленно била по зданию правительства в Киеве. По его мнению, скорее всего, на него упала украинская ракета ПВО.

Сладков добавил, что Киев несколько раз пытался атаковать Москву-Сити, поэтому должен быть готов к ответным атакам на правительственные объекты.

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Происшествия

Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА ночью 7 сентября

С полуночи до 6:30 дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости России

«Златоустовский маньяк» подал в суд на своего адвоката и потребовал 2 млн рублей

Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила.

Последние новости

Транспорт и дороги

Начались оценочные работы по строительству ВСМ Москва — Рязань

Согласно презентации РЖД о поэтапной реализации проектов, второй после линии до Санкт-Петербурга планируется ВСМ Москва – Екатеринбург. Далее – Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.
Происшествия

Над Рязанской областью сбит вражеский беспилотник 

В ночь на 8 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны были сбиты над территорией четырёх областей.
Новости России

Пропавшую 1 сентября 13-летнюю девочку нашли с тяжёлыми травмами в подвале

В день исчезновения школьница была на торжественной линейке в школе. Домой возвращалась вместе с подругой. По словам семьи, она, вероятно, зашла домой переодеться, а затем ушла гулять.
Новости России

Силовики поймали террориста, сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге

Сотрудники полиции и ФСБ задержали Александра Черепанова*, сбежавшего неделю...
Происшествия

Угрозу атаки БПЛА объявляли сегодня ночью в Рязанской области

Жителей региона просили укрыться в зданиях и не подходить к окнам до получения сигнала «отбой». Такой сигнал поступил в 06:04.
Новости России

В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые жертвы

В уголовном деле о краже средств у участников спецоперации...
Новости России

Маргарита Симоньян объявила о тяжёлой болезни и предстоящей операции

Симоньян отметила, что предпочла сказать правду зрителям, чтобы избежать слухов и домыслов в СМИ и социальных сетях.
Новости России

Умер писатель-фантаст Василий Головачёв

В последние годы Головачёв перенес серию инсультов, страдал от проблем с суставами и передвигался с большим трудом. 