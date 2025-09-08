«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на новую тенденцию в зоне СВО, написал военный корреспондент Александр Сладков в телеграм-канале.

По его словам, российские войска стали активнее бить по мостам через Днепр, имея в виду атаку на Кременчуг.

«Давно спрашивали, когда это начнется. Вот, началось», — отметил Сладков.

Журналист также выразил сомнение, что армия целенаправленно била по зданию правительства в Киеве. По его мнению, скорее всего, на него упала украинская ракета ПВО.

Сладков добавил, что Киев несколько раз пытался атаковать Москву-Сити, поэтому должен быть готов к ответным атакам на правительственные объекты.