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Суббота, 21 августа, 2021
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На Урале вынесли приговор отцу, который до смерти убил годовалого сына

Никита Брыкин
На Урале вынесли приговор отцу, который до смерти убил годовалого сына

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Суд вынес приговор 36-летнему жителю Нижнего Тагила Алексею Рыкову, которого признали виновным в избиении до смерти годовалого сына, пишет КП.

Инцидент произошел в прошлом году. По версии следствия, мужчина пытался накормить малыша из бутылочки, однако тот не хотел есть. В итоге емкость со смесью нечаянно упала на пол.

В итоге отец вышел из себя, 17 раз ударил ребенка по голове, после чего бросил его на диване в гостиной. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Мужчина решил броситься в бега, однако его задержали по горячим следам.

Рыкова приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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