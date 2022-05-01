На Урале муж зверски убил жену, застав ее в постели с лучшим другом

Жителю поселка Бисерть в Свердловской области Руслану Бакунову предъявлено обвинение в убийстве двух человек, пишет E1.ru.

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Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. По словам очевидцев, мужчина приехал домой из командировки раньше времени и застал свою 37-летнюю супругу в постели с любовником. В порыве ревности он схватил нож и зарезал оппонента прямо в квартире.

Жене удалось убежать от него на улицу. Однако злоумышленник настиг ее и убил рядом с магазинов. Выяснилось, что обвиняемый застал в одной постели с женой своего лучшего друга.

На момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил начальник пресс-службы МВД области Валерий Горелых, супруги с недавнего времени жили раздельно и воспитывали двоих детей.

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Судьбу двух дочерей в настоящее время решают специалисты органов опеки. Сейчас они находятся у бабушки со стороны отца.