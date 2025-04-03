На трассе М-5 под Рязанью произошло смертельное ДТП с грузовиками

Смертельное ДТП случилось на трассе М-5 «Урал» под Рязанью. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В четверг, 3 апреля, в 05:30, на 161-м километре автодороги в Рыбновском районе 51-летний житель Брянской области, управляя грузовым автомобилем «Скания», по предварительной информации, совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 58-летнего жителя Тулы.

В результате ДТП водитель «Скании» от полученных травм скончался на месте происшествия.

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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.