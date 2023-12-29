На СВО погиб осужденный на 24 года Тулунский маньяк

В зоне боевых действий в ЛНР погиб осужденный на 24 года серийный убийца Павел Шувалов, более известный как Тулунский маньяк, сообщили в группе «Плохие новости» в VK.

Он заключил контракт с ЧВК в апреле. Его не стало 29 мая, эту информацию подтвердили трое однополчан. Тело Шувалова забрать не удалось.

Шувалова поймали в 2019 году. До этого он на протяжении 27 лет совершал изнасилования и убийства в родном городе.

При этом следователям удалось доказать причастность маньяка лишь к двум изнасилованиям и двум убийствам.