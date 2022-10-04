На ремонт, из-за которого стоит Касимовское шоссе, потребуется порядка 14 дней

На ремонт водопровода на Касимовском шоссе сотрудникам Водоканала потребуется порядка 14 дней. В этот срок входят и работы по благоустройству, сообщила во время заседания регионального правительства мэр Рязани Елена Сорокина.
Из-за работ образуется ежедневная пробка на въезде и выезде из Дашково-Песочни. Жители города постоянно жалуются на неудобства в социальных сетях.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил завершить ремонт в кратчайшие сроки.
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