На ремонт, из-за которого стоит Касимовское шоссе, потребуется порядка 14 дней

На ремонт водопровода на Касимовском шоссе сотрудникам Водоканала потребуется порядка 14 дней. В этот срок входят и работы по благоустройству, сообщила во время заседания регионального правительства мэр Рязани Елена Сорокина.

Из-за работ образуется ежедневная пробка на въезде и выезде из Дашково-Песочни. Жители города постоянно жалуются на неудобства в социальных сетях.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил завершить ремонт в кратчайшие сроки.

— Прошу в ручном режиме сохранять управление этим проектом, контролировать его реализацию, по возможности — полностью восстановить движение на улице в минимальные сроки, — обратился Малков к главе администрации Рязани.

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