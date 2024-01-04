На пожаре в Сасовском районе погибло 11 животных

Утром в четверг, 4 января, в селе Малый Студенец Сасовского района произошел пожар. Огонь повредил жилой дом и хозпостройку, в которой находилось 11 животных. Видео пожара опубликовала группа «Сасово online».

Подробности происшествия рассказало ГУ МЧС России по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 6:17. В 6:47 пожар был локализован, а в 9:40 – ликвидирован.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 6 человек личного состава.