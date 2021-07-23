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Пятница, 23 июля, 2021
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На пожаре в Рязани пострадал человек, шестерых спасли

7info
На пожаре в Рязани пострадал человек, шестерых спасли
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Во время пожара в жилом доме на улице 26 Бакинских комиссаров в Рязани пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в 5-этажном здании поступило в четверг, 22 июля, в 18.28. Огонь повредил ванную и коридор в 2-комнатной квартире. Площадь пожара оценили в 10 квадратных метров.

На пожаре спасли 6 человек, 10 человек эвакуировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работали 6 пожарных автомобилей, 16 сотрудников Государственной противопожарной службы.

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