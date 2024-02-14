На пожаре в Анапе спасли собаку и двух котов

Во время тушения крупного пожара в Анапе сотрудники МЧС спасли собаку и двух котов, сообщает телеграм-канал ведомства.

Мансарда 11-этажного многоквартирного жилого дома загорелась во вторник, 13 февраля. К тушению пожара привлекались 100 специалистов и 35 единиц техники.

Огнеборцы эвакуировали 440 человек, включая 112 детей. Для жильцов горящего дома организовали 3 пункта временного пребывания, рассчитанных на 360 постояльцев.

Во время происшествия пострадал человек. Утром 14 февраля пожар полностью ликвидировали.

Сотрудники МЧС спасали не только людей, но и домашних питомцев. Спасены собака и два кота.