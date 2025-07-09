Четверг, 10 июля, 2025
23.9 C
Рязань
Интересное

Финансовый прогноз на июль: кто из знаков зодиака рискует потерять деньги

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Июль может стать сложным месяцем для части знаков зодиака в финансовом плане. По словам эзотерика Аделины Паниной, некоторым следует избегать спонтанных покупок и пересмотреть бюджет, другим — использовать возможности для роста доходов. 

Овен

Ожидаются непредвиденные траты, связанные с семьей или домом. Крупные покупки стоит отложить. Зато вложения в образование — актуальны. Курсы и лекции помогут укрепить позиции.

Телец

Финансовое положение зависит от умения планировать расходы. Возможны дополнительные выплаты или возврат долгов. Подходящее время для сделок с недвижимостью. Избегайте участия в азартных играх.

Близнецы

Основная проблема — неконтролируемые мелкие траты. Возможны предложения по подработке. Дополнительный заработок поможет частично покрыть непредвиденные расходы.

Рак

Появится возможность погасить часть долгов. Полезно пересмотреть кредитные обязательства. Важно заранее планировать бюджет и отказаться от необязательных покупок.

Лев

Финансовая ситуация улучшится за счёт карьерного роста. Тем не менее, важно контролировать расходы. В условиях стресса не стоит делать покупки — они могут оказаться ненужными.

Дева

Доходы будут зависеть от дисциплины. Стоит составить чёткий финансовый план. В долг лучше не давать — возможны конфликты.

Весы

Возможны технические проблемы с платежами и задержки. Не стоит волноваться — ситуация наладится. К концу месяца возможен дополнительный доход.

Скорпион

Поддержка придёт от родственников или партнёров. Хорошее время для консультаций с финансовыми специалистами. Подходящий период для начала нового проекта.

Стрелец

Склонность к оптимизму может привести к рискованным решениям. Лучше избегать сомнительных предложений и пересмотреть статьи расходов.

Козерог

Финансовая стабильность сохранится. Возможны премии или другие формы поощрения за прежние заслуги. Подходящее время для плановых вложений.

Водолей

Доходы могут временно снизиться, но окружение окажет помощь. Возможна смена работы или проекта. Творческая деятельность может принести прибыль.

Рыбы

Появятся предложения о сотрудничестве, в том числе из других регионов. Стоит рассмотреть новые варианты. Не упускайте возможности — это шаг к стабильному заработку.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Для подростков, изнасиловавших 7-летнего сына участника СВО, потребовали максимальное наказание

В подобных случаях воспитательной беседы недостаточно. Здесь требуется полноценное перевоспитание, считает детский омбудсмен Татарстана.
Происшествия

Гранату в лаунж-бар в Рязани, где был взрыв, пронёс кальянщик

18-летний парень передал гранату двум гостям, заявив, что она учебная. Взрыв произошёл после того, как они выдернули чеку. 
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости России

Раненый на пляже в Курске 5-летний мальчик пытался закрыть маму от атаки ВСУ

Вечером во вторник, 8 июля, ВСУ ударили по Городскому пляжу в Курске. Во время налёта три человека погибли, шестеро пострадали, их доставили в больницу.
Транспорт и дороги

Машины массово пробивают колеса на трассе М-5 в Рязани

По словам автора поста, на обочине выстроилось множество машин с пробитыми покрышками.

Последние новости

Спорт

Спецгостями игры-шоу «Однажды в Рязани на футболе» станут Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко

Товарищеский матч между ФК «Альтерон» и ФК «ОКА Молоко» пройдет 11 июля. Посетителей, помимо захватывающей игры, ждет автограф-сессия и фото со звездными гостями.
Происшествия

Более 1,2 млн рублей алиментов выплатят жительнице Рязанской области

В 2023 году необоснованно окончено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу заявительницы. После вмешательства прокуратуры производство возобновлено, произведён перерасчёт задолженности на сумму более 1,2 млн рублей.
Погода

«Оленья луна» взошла над Рязанью

Когда луна становится розовым, красным или оранжевым оттенком, это явление называют «Оленья луна». Название пришло к нам от индейцев.
Власть и политика

Деньги на строительство новой скважины в Скопинском районе оперативно поручил выделить Павел Малков

В населенном пункте вышла из строя артезианская скважина, которая не подлежит восстановлению. Без воды остались около 400 домовладений, это порядка 700 жителей.
Происшествия

Более 5 тонн опасной продукции уничтожили в Рязанской области

В первой половине 2025 года сотрудники управления обнаружили у предпринимателей товары без маркировки и с истекшим сроком годности. Документов на данную продукцию у предприятий не было — вся она признана опасной.
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в День семьи, любви и верности, показал Рязанский ЗАГС

Дворец торжеств города Рязани 8 июля, несмотря на будний день, регистрировал браки без остановки. Молодожены предпочли для начала семейной жизни значимый день — День семьи, любви и верности.
Общество

Электричество восстановили на 11 улицах Рязани

В городе 9 июля в 16:20 произошло отключение электроэнергии на одиннадцати улицах. Над решением проблемы работали две бригады. В 19:48 электроэнергия всех потребителей была восстановлена.
Медицина

Кардиолог рассказала, как защитить сердце в аномальную жару

На пляже не заходите в воду резко. Перепад температуры может спровоцировать сердечный приступ даже у здорового человека.