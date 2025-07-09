Финансовый прогноз на июль: кто из знаков зодиака рискует потерять деньги

Июль может стать сложным месяцем для части знаков зодиака в финансовом плане. По словам эзотерика Аделины Паниной, некоторым следует избегать спонтанных покупок и пересмотреть бюджет, другим — использовать возможности для роста доходов.

Овен

Ожидаются непредвиденные траты, связанные с семьей или домом. Крупные покупки стоит отложить. Зато вложения в образование — актуальны. Курсы и лекции помогут укрепить позиции.

Телец

Финансовое положение зависит от умения планировать расходы. Возможны дополнительные выплаты или возврат долгов. Подходящее время для сделок с недвижимостью. Избегайте участия в азартных играх.

Близнецы

Основная проблема — неконтролируемые мелкие траты. Возможны предложения по подработке. Дополнительный заработок поможет частично покрыть непредвиденные расходы.

Рак

Появится возможность погасить часть долгов. Полезно пересмотреть кредитные обязательства. Важно заранее планировать бюджет и отказаться от необязательных покупок.

Лев

Финансовая ситуация улучшится за счёт карьерного роста. Тем не менее, важно контролировать расходы. В условиях стресса не стоит делать покупки — они могут оказаться ненужными.

Дева

Доходы будут зависеть от дисциплины. Стоит составить чёткий финансовый план. В долг лучше не давать — возможны конфликты.

Весы

Возможны технические проблемы с платежами и задержки. Не стоит волноваться — ситуация наладится. К концу месяца возможен дополнительный доход.

Скорпион

Поддержка придёт от родственников или партнёров. Хорошее время для консультаций с финансовыми специалистами. Подходящий период для начала нового проекта.

Стрелец

Склонность к оптимизму может привести к рискованным решениям. Лучше избегать сомнительных предложений и пересмотреть статьи расходов.

Козерог

Финансовая стабильность сохранится. Возможны премии или другие формы поощрения за прежние заслуги. Подходящее время для плановых вложений.

Водолей

Доходы могут временно снизиться, но окружение окажет помощь. Возможна смена работы или проекта. Творческая деятельность может принести прибыль.

Рыбы

Появятся предложения о сотрудничестве, в том числе из других регионов. Стоит рассмотреть новые варианты. Не упускайте возможности — это шаг к стабильному заработку.