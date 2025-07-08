Установлена личность человека, избившего девушку в ПВЗ в Рязани

Сотрудники полиции установили личность мужчины, применившего физическую силу к работнице пункта выдачи заказов на Старообрядческом проезде в Рязани. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент попал на видео, которое выложили в соцсети 7 июля. На записи видно, как молодой человек нападает на девушку в помещении пункта выдачи заказов сетевого магазина. По данному факту участковые уполномоченные полиции Октябрьского района организовали проверку.

Полицейские установили, что фигурантом видео является 19-летний житель Рязани. Его доставили в отдел полиции, где он дал объяснения. Как выяснилось, мужчина пришёл в пункт выдачи, где работала его 19-летняя девушка. Между ними возникла словесная ссора, которая переросла в конфликт с применением силы.

Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям молодого человека.