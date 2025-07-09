Над Рязанской областью сегодня ночью сбит беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ сбит в ночь на 9 июля над Рязанской областью. Об этом говорится в сводке министерства обороны России.
Всего ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 86 украинских беспилотников самолетного типа:
▫️ 23 БПЛА — над Курской областью
▫️ 16 БПЛА — над Брянской областью
▫️ 15 БПЛА — над Тульской областью
▫️ 12 БПЛА — над Белгородской областью
▫️ 12 БПЛА — над Орловской областью
▫️ 4 БПЛА — над Московским регионом, включая 2, направлявшихся в сторону Москвы
▫️ 2 БПЛА — над Смоленской областью
▫️ 1 БПЛА — над Воронежской областью
▫️ 1 БПЛА — над Рязанской областью.
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