Над Рязанской областью сегодня ночью сбит беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ сбит в ночь на 9 июля над Рязанской областью. Об этом говорится в сводке министерства обороны России.

Всего ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 86 украинских беспилотников самолетного типа:

▫️ 23 БПЛА — над Курской областью

▫️ 16 БПЛА — над Брянской областью

▫️ 15 БПЛА — над Тульской областью

▫️ 12 БПЛА — над Белгородской областью

▫️ 12 БПЛА — над Орловской областью

▫️ 4 БПЛА — над Московским регионом, включая 2, направлявшихся в сторону Москвы

▫️ 2 БПЛА — над Смоленской областью

▫️ 1 БПЛА — над Воронежской областью

▫️ 1 БПЛА — над Рязанской областью.